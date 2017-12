Fanartikel-Verkauf für guten Zweck Erst Training mit Engel und Schulz, dann Autogrammstunde

Verteilten fleißig Autogramme: VfL-Profis zu Gast in der Buchhandlung Wenner. Foto: Kemme

Osnabrück. Die „Arbeit nach der Arbeit“: Nach der Trainingseinheit am Nachmittag stellte sich am Donnerstagabend mit Bashkim Renneke, Marius Gersbeck, Leon Tigges, Sebastian Klaas, Steffen Tigges und Furkan Zorba noch ein Spieler-Sextett des VfL Osnabrück für eine Autogrammstunde in der Buchhandlung Wenner zur Verfügung.