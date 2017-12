Osnabrück. Aktuelle Sportbücher für Sie gelesen: Knut Reinhardt erzählt aus seinem Leben als Profifußballer bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und dem 1. FC Nürnberg – und seinem neuen Leben als Lehrer.

Sein Lebensweg ist ungewöhnlich: Knut Reinhardt, Ex-Profifußballer, UEFA-Cup-Sieger 1988 mit Bayer Leverkusen, Champions League-Sieger 1997 mit Borussia Dortmund. Keiner, der mit technischen Feinheiten glänzte, sondern ein Arbeiter, ein Kämpfer, ein Vertreter des ehrlichen Fußballs, dem gerade deshalb im Ruhrgebiet die Herzen der Fans zugeflogen sind.

Heute ist Reinhardt Grundschullehrer in der Dortmunder Nordstadt – ein Viertel mit hohem Migrationsanteil in der Bevölkerung und sicher nicht die Gegend, in der ein Lehrer einen einigermaßen stressfreien Arbeitsalltag verlebt. Reinhardt aber hat sich die Schule bewusst ausgesucht und kämpft für seine Schüler – ein Erfolg ist für ihn heute, wenn es einer von seinen Zöglingen auf die Realschule schafft.

Von diesem Lebensweg handelt sein Buch – es wird nur gegen Ende für Nicht-Pädagogen langatmig, wenn der heute 49-Jährige über die Vorteile der innovativen Philosophie seiner Lehranstalt referiert. Davor durchlebt man viele sportlichen und private Achterbahnfahrten an Reinhardts Seite: vom Bad in der Menge nach großen Champions- League-Abenden bis zur ungeschminkten Schilderung jeder einsamen Stunden im Sommer 1999, als Reinhardt mit dem 1. FC Nürnberg aus der Bundesliga abstieg und zudem seine damalige große Liebe an den Ex-Teamkollegen Jens Lehmann verlor. Dessen Namen nennt Reinhard übrigens in seinem Buch an keiner Stelle – was das Werk keinesfalls schlechter macht.