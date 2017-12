Freitag entscheidet DFB-Bundestag 3. Fußball-Liga: Vier Absteiger kaum zu vermeiden

Osnabrück. Showdown beim DFB-Bundestag am Freitag: Die Neuregelung des Auf- und Abstiegs zwischen der 3. Fußball-Liga und den Regionalligen steht zur Disposition. Ein entscheidender Punkt für viele Traditionsvereine, die um die Existenz als Profiklub kämpfen. Ein Spitzentreffen soll an diesem Mittwochabend eine Lösung bringen. Ein Überblick über Lösungsvorschläge und die emotional geführte Debatte.

Warum besteht überhaupt Reformbedarf? Er ist der historischen Entwicklung der Spielklassen-Gestaltung geschuldet. Bei der Neueinführung der 3. Liga im Sommer 2008 legte man als Unterbau für diese drei Regionalliga-Staffeln fest (Nord, West, Süd). Allerdings sorgten weite Wege zwischen den Vereinen (etwa vom SV Wilhelmshaven zum Chemnitzer FC, 560 Kilometer einfach) für hohe Kosten und unattraktive Paarungen, was viele kleine Klubs in die Insolvenz trieb. Daher etablierte der DFB im Sommer 2012 fünf Regionalliga-Staffeln. Weil es aber bei nur drei Absteigern aus der 3. Liga blieb, mussten die Aufstiegsspiele zur 3. Liga eingeführt werden, die aktuell maximal drei der fünf Regionalliga-Meister nach K.o.- Spielen durch den Flaschenhals lassen – was viele Fans massiv kritisieren. („Meister müssen aufsteigen“).

Wie begegnete der DFB dieser Frage? Lange hat der Verband das Thema ignoriert – bis Präsident Reinhard Grindel im Herbst Reformwillen bekundete. Durch Fortschritte in der Zentralvermarktung hatte der DFB die finanziellen Rahmenbedingungen aller Drittligisten verbessert – nun brachte er einen vierten Absteiger aus der bundesweiten Spielklasse ins Gespräch. Die überraschten Vertreter der 20 Klubs stimmten dem bei einer Managertagung zu – unter der Bedingung, dass die Regionalliga-Staffeln auf vier reduziert werden und jeder Absteiger so eine garantierte Rückkehr als Meister des Folgejahres in der klassentieferen Liga hätte.

Wie könnte eine Einteilung der Regionalligen in vier Staffeln erfolgen? Die DFB-Führung hat in zahlreichen öffentlichen Statements als Hauptkriterium für eine vierzügige Regionalliga geltend gemacht, dass jede Staffel annähernd gleich viele der in Deutschland etwa 56500 aktiven Männerteams repräsentieren müsse. Also circa 14000, mindestens aber eine fünfstellige Zahl. Das schafft die Regionalliga Nordost (9331 Teams) nicht – im Gegensatz zur West- und Südwest-Staffel, die das Kriterium schon jetzt erfüllen. So ist auf dem Papier die Zerschlagung der Nordost-Liga mit Angliederung der Teams aus Thüringen und Sachsen an die Bayern-Staffel sowie des Restes an die Nord-Staffel die einfachste Lösung. Dies würde aber eine Zweiteilung der ostdeutschen Szene bedeuten – eine klare Abwertung der Fußball-Tradition mit historischen Wurzeln in der DDR-Oberliga. Dagegen liefert der Nordostdeutsche Fußballverband ein Argument, das dafür wirbt, abseits der aktiven Männerteams ein weiteres Kriterium beim Zuschnitt der Regionalligen heranzuziehen: „Die Fläche unseres Gebiets umfasst mit 30,46 Prozent fast ein Drittel des DFB-Gebiets“, heißt es in einem für den DFB-Bundestag vorbereiteten Antrag.

Welche Alternativen sind denkbar? Die Zerschlagung der Regionalliga Südwest zugunsten Bayerns und des Westens. Mit Blick auf die Karte ergäbe sich flächenmäßig ein rundes Bild – aber bezüglich des Kriteriums „repräsentierte Teamstärke“ ein krasser Überhang der beiden neuen Ligen im Vergleich zum Norden und Nordosten.

Wieso erscheint eine Reduzierung der Regionalliga-Staffeln momentan unwahrscheinlich? Das liegt erstens an den Stimmenverhältnissen beim DFB-Bundestag, der in Frankfurt am Main über diese Frage mit Zweidrittelmehrheit entscheiden wird – und bei dem die Klubs der 3. Liga kein Stimmrecht haben. „Im neuen DFB-Organigramm rutschen wir in den Breitensport ab. Das kann es doch nicht sein für eine Liga, die auf dem Weg zu 200 Millionen Euro Jahresumsatz ist“, kommentierte das Robert Marien als Vorstandschef bei Hansa Rostock im „Kicker“ für die Drittligisten. Die 250 Delegierten des Bundestages kommen aus dem DFB selbst, aus dem Ligaverband der Bundesligen und aus den Fußball-Regional- und Landesverbänden wie dem Niedersächsischen oder dem Westfälischen Verband. Letztere vertreten – zweitens – nachvollziehbare regionale Interessen: meist die Beibehaltung des Status Quo, etwa im Nordosten oder in Bayern.

Welche Alternativen sind in der Diskussion, aus fünf Regionalligen vier Aufsteiger zu ermitteln? Mehrere: Zuerst ein rollierendes System, nachdem drei der fünf Ligen einen direkten Aufsteiger entsenden dürfen und die beiden anderen in Entscheidungsspielen den vierten bestimmen – wobei die direkten Aufstiegsplätze aus Gerechtigkeitsgründen jedes Jahr weitergegeben werden.

Favorit des DFB-Präsidiums um Grindel ist derzeit mit dem Blick auf die repräsentierten Teams aber ein System, dass den Regionalligen West und Südwest immer einen festen Aufstiegsplatz garantiert. Die anderen drei Ligen würden zwei weitere Aufsteiger ausspielen – wobei also stets ein Meister auf der Strecke bleibt. Der Präsident des sächsischen Fußballverbandes will gegen dieses Modell wohl vor das DFB-Sportgericht ziehen, sollte es etabliert werden. Dass ein Regionalliga-Meister nur abhängig von seiner geografischen Heimat direkt aufsteigen dürfe oder nicht, sei Wettbewerbsverzerrung, sagt Hermann Winkler und ergänzt: „Die festen Aufsteiger könnten schon Spieler für die neue Saison verpflichten, während die anderen drei Meister noch Play-off-Spiele bestreiten müssten.“

Welche weiteren Ansätze werden gar nicht debattiert? Die Helmut-Kalthoff-Stiftung aus Münster bringt die Idee einer Aufstiegsrunde ins Spiel, in der die fünf Staffelmeister sowie der Zweitplatzierte der Südwest-Staffel in zwei Dreiergruppen antreten – und dort in Hin- und Rückspiel je zwei Aufsteiger ermitteln. So könnte im Vergleich zu den bisherigen K.o.- Spielen ein formschwacher Tag in den entscheidenden Partien besser aufgefangen werden. Ähnlichen Charme hat auch die Idee, künftig sogar sechs Regionalliga-Staffeln zuzulassen und dann die ersten beiden jeder Staffel in eine Aufstiegsrunde zu entsenden. „Ist der zweite Platz in einer Liga sportlich auch ein reizvolles Ziel, bleibt die Liga länger spannend“, argumentiert der ehemalige Club-Manager Kalthoff, der weiß, dass auch seine Vorschläge keinem Regionalliga-Meister den Aufstieg garantieren. Das kann aber auch keine andere Idee, die vom Bestand der fünf Regionalliga-Staffeln ausgeht.

Wie geht es weiter? Grindel will bei einem Treffen mit Vertretern der Regionalligen und der 3. Liga an diesem Mittwochabend nach Lösungen suchen.

