Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück: Durchatmen vor den letzten beiden Aufgaben

Osnabrück. Heute ist Pause angesagt beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück. Erst am Mittwoch startet die Vorbereitung auf das vorletzte Heimspiel der Saison in der 3. Liga gegen die SpVg. Unterhaching am Samstag.

Diagnose Sprunggelenk: Ist das Fußballjahr für Emmanuel Iyoha beendet? Mehr dazu hier.

Training: Nach dem 2:2 beim SV Werder Bremen II am Sonntag (hier der Liveticker zum Nachlesen, die Analyse der Partie und weitere interessante Geschichten) ist nach dem gestrigen Auslaufen heute trainingsfrei. Morgen wird um 09.30 Uhr und um 15 Uhr geübt.

Autogrammstunde am Nikolaustag: Der VfL Osnabrück lädt zur offenen Autogrammstunde am 6. Dezember im Fanshop an der Bremer Brücke ein. Am Nikolaustag freuen sich die VfL-Profis Bastian Schulz und Kamer Krasniqi von 17.30 bis 19 Uhr auf viele lila-weiße Anhänger.Die beiden werden dabei ihre Autogrammkarten signieren, aber auch jedes Trikot und sonstige Fanartikel, die im Fanshop erhältlich sind. Selbstverständlich erfüllen die beiden auch Fotowünsche und stehen für lockere Gespräche bereit.

Fanartikelverkauf auf dem Weihnachtsmarkt: Der VfL Osnabrück ist auf dem Weihnachtsmarkt in Osnabrück vertreten. Am Stand der Heilpädagogische Hilfe Osnabrück direkt vor dem historischen Rathaus gibt es bis zum 22. Dezember auch Fanartikel der Lila-Weißen zu kaufen. Passend zu besinnlichen Zeit wird unter anderem die VfL-Nikolausmütze angeboten.

Dauerkarten: Der VfL weist darauf hin, dass ab sofort Dauerkarten für die Heimspiele der Rückrunde der Saison 2017/18 erhältlich sind. „Wer sein Halbjahresticket bis zum Brückentag gegen die Spielvereinigung Unterhaching (9. Dezember) bucht, erhält das Heimspiel gegen die Bayern kostenlos dazu. Besitzer einer Rückrunden-Dauerkarte erhalten exklusiv zwei Freispiele. Wird die Halbjahreskarte noch vor dem Heimspiel gegen Unterhaching gebucht, sind es sogar drei Freispiele insgesamt.“ Auch für VIPs gibt es eine Rückrundendauerkarte: Für 1500 Euro gibt es einen Sitzplatz auf der Südtribüne nahe der Mittellinie, Verpflegung im „Club Lila-Weiß“ und einen Parkplatz am Stadion. Für 1100 Euro gibt es das Paket mit einem Sitz im Außenbereich des VIP-Blocks und ohne Parkplatz. Wer das Angebot bis zum 6. Dezember bestellt, erhält ebenfalls das letzte Hinrundenheimspiel gegen Unterhaching dazu.

Vorverkauf für Heimspiele: Ab sofort sind Karten für die letzten beiden Heimspiele des Jahres gegen die Spvg. Unterhaching (Sa., 9. Dezember, 14 Uhr) und den Karlsruher SC (Fr., 15. Dezember, 19 Uhr) erhältlich. Auch für das erste Heimspiel des Jahres 2018 gegen Fortuna Köln (Sa., 27. Januar, 14 Uhr) gibt es Tickets im Fanshop am Stadion, online, an der Telefon-Hotline und den anderen Vorverkaufsstellen.

Autogrammstunde zugunsten von terre des hommes: Am 7. Dezember kommen die VfL-Profis Sebastian Klaas, Marius Gersbeck, Steffen Tigges, Furkan Zorba und Bashkim Renneke in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr zu einer Autogrammstunde zu „Bücher Wenner“, der Buchhandlung in der Großen Straße 69 in Osnabrück. Von jedem verkauften VfL-Fanartikel vor Ort fließen bis zu 5 Euro an „terre des hommes“, das sich weltweit für notleidende Kinder einsetzt und mit dem der VfL bereits seit vielen Jahren eine karitative Partnerschaft pflegt.

Trainingslager: Die Mannschaft wird vom 4. bis 11. Januar 2018 ein Trainingslager in Spanien aufschlagen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mehr zur 3. Liga: Welche Spieler sind verletzt und was tut sich sonst noch so beim VfL Osnabrück und seinen Konkurrenten? Aktuelle Nachrichten aus der 3. Liga gibt es hier auf der NOZ-Themenseite.