50 Rollifanten im Weserstadion Über 1500 Lila-Weiße waren mit dem VfL Osnabrück in Bremen

Osnabrück. Mit 800 hatte man gerechnet, am Sonntag stieg die Schätzung auf 1000. Mittlerweile liegen offizielle Zahlen vor: Nur zu zwei anderen Auswärtsspielen in dieser Saison begleiteten ähnlich viele Fans den VfL Osnabrück wie am ersten Adventssonntag ins Weserstadion zum Spiel gegen die U23 von Werder Bremen (2:2)..

1500 lila-weiße Fans waren im Gästeblock der Westkurve vertreten, so die am Montag verkündete offizielle Angabe aus Bremen. Nicht mit in dieser Rechnung sind die VfL-Sympathisanten, die Karten für die übrigen geöffneten Stadionbereiche gekauft hatten. „Die Gesamtzuschauerzahl wurde mit 2400 angegeben“, sagt VfL-Pressesprecher René Kemna, „und 900 Bremer waren garantiert nicht im Stadion.“

Inklusive der weiteren VfL-nahen Besucher, die überwiegend Karten für die Südtribüne hatten, dürften 1700 bis 1800 dabei gewesen sein, die dem VfL die Daumen drückten und bei den Toren von Sebastian Klaas und Marc Heider jubelten. So oder so: Nur bei den Derbys in Meppen mit inoffiziellen 1850 Lila-Weißen und in Münster (1600) waren vergleichbar viele Osnabrücker Auswärtsfahrer dabei.

In der vergangenen Saison, als das Weserstadion erstmals seit der Aufstiegssaison 2002/03 Schauplatz eines VfL-Gastspiels in Bremen war, hatten 2200 Lila-Weiße Ende August an einem Freitagabend sich auf die Reise gemacht – und eine 2:4-Niederlage erlebt.

Anzeige Anzeige

Insgesamt haben in dieser Saison etwa 7500 Fans den VfL zu seinen zehn Auswärtsspielen begleitet. In Bremen besonders begrüßt wurden 50 Mitglieder des Fanclubs „Rollifanten“, die gemeinsam im Bus angereist waren.