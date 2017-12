Interview mit Benjamin Schmedes VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes: Jede Minute zählt

Bremen. Am Freitag wurde er vorgestellt, am Sonntag erlebte Benjamin Schmedes erstmals ein Spiel des VfL Osnabrück als Sportdirektor: Nach dem 2:2 bei der U23 des SV Werder Bremen sprach er über die Mannschaft, das Treffen mit alten Bekannten und verriet, wo er während der Spiele sitzt.

Für welchen Platz haben Sie sich entschieden: Tribüne oder Bank?

Ich war auf der Bank, denn es ist mir gerade jetzt sehr wichtig, alle Stimmungen einzufangen. Wir müssen sehen, dass wir jetzt zügig in die Analyse kommen, und da ist jede Minute wertvoll, die ich mit der Mannschaft und dem Trainerteam zusammen sein kann.

Wie bewerten Sie Leistung und Ergebnis in Bremen?

Wir sind hierher gefahren, um drei Punkte zu holen, das ist uns nicht gelungen. Die Möglichkeiten dazu waren auf jeden Fall da. Mit der Intensität und der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, kann man zufrieden sein. Besonders nach der zweiten Halbzeit wären drei Punkte verdient gewesen. Am Ende haben wir nur einen, entsprechend sind wir enttäuscht.

Zweimal machte das Team einen Rückstand wett, spielte bis zuletzt auf Sieg.

Ja, die Geschichte des Spiels – zweimal in Rückstand, zweimal zurückgekommen – war völlig in Ordnung. Aber wir spielen Fußball, um zu gewinnen, das ist uns diesmal nicht gelungen, deshalb sind wir nicht zufrieden.

Was bleibt darüber hinaus an Eindrücken von Ihrem ersten Spiel in der Funktion des Sportdirektors?

Die Mannschaft hat die Eindrücke, die ich in den ersten Tagen aufnehmen konnte, in diesem Spiel bestätigt. Sie lebt, und sie will. Beeindruckt haben mich unsere Fans, da war Heimspielstimmung. Lila-Weiß war zu sehen und zu hören. Das hat mich gefreut.

Für Sie war die Dienstreise nach Bremen eine Rückkehr zu Ihren fußballerischen Wurzeln, hier haben Sie für die U23 von Werder gespielt. Haben Sie Bekannte getroffen?

Ja, durchaus. Ich habe mich lange unterhalten mit Björn Schierenbeck, mit dem ich früher gespielt habe und der jetzt Werders Nachwuchsmanager ist. Natürlich auch Co-Trainer Mirko Votava und Rafael Katzior, den ich aus Hamburg kenne. Umso lieber hätte ich es gesehen, wenn wir zwei Punkte mehr mitgenommen hätten.