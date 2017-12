VfL Osnabrück: Wie schwer ist Iyoha verletzt? Rudelbildung und Platzverweis für den Bremer Niklas Schmidt

Bremen. Nein, mit Hinweisen auf das gute Spiel seiner Mannschaft musste Daniel Thioune niemand kommen in den Minuten nach dem Abpfiff. „Zwei Punkte verloren“, knurrte der VfL-Trainer auf dem Weg in die Kabine.

Bis zur letzten Sekunde hatte seine Mannschaft kompromisslos die Chance zum Sieg gesucht und war damit auch ins Risiko gegangen, noch mal in einen Bremer Konter zu laufen. Die Frage, ob man deshalb nicht den einen Punkt hätte absichern sollen, konnte man gar nicht vorsichtig genug stellen. Thiounes Augenbrauen zogen sich noch mehr zusammen: „Ich will immer gewinnen, ich war Stürmer – ihr kennt mich doch lang genug…“

„Natürlich geht der Trend in die richtige Richtung, aber umso bitterer ist es, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte Christian Groß, „wir haben zwei Punkte verloren, deshalb überwiegt die Enttäuschung.“ Mit dieser Entschlossenheit zum Sieg werde die Mannschaft auch die beiden Heimspiele vor der Winterpause – gegen Unterhaching und den Karlsruher SC – angehen, „aber ein Heimspiel hatten wir ja dank unserer Fans heute schon – das war doch die Stimmung wie an der Bremer Brücke.“

Es dürften an die 1000 Lila-Weiße gewesen sein, die an diesem nasskalten ersten Adventssonntag ins Weserstadion gefahren waren. Vom Gästeblock der Westkurve und von der Südtribüne aus beschallten sie die Bundesligaarena – schon lange vor dem Anpfiff und auch etliche Minuten nach dem Ende.

Wenn denn einer Grund zur Zufriedenheit gehabt hätte, dann wäre das Sebastian Klaas gewesen. Der 20-Jährige knüpfte an die starken Spiele der letzten Zeit an, beeindruckte mit überraschenden Pässen und trickreichen Einzelaktionen. Und: In der 33. Minute erzielte der 20-Jährige sein erstes Profitor: „Ich hatte darauf gehofft, dass es bald mal klappt, und freue mich natürlich. Ich musste ihn ja nur noch reinschieben, nachdem Emma so super aufgelegt hatte.“

Emma – so rufen sie beim VfL den von Fortuna Düsseldorf ausgeliehenen Immanuel Iyoha, der die Werder-Abwehr mächtig in Atem hielt. Eine Viertelstunde vor Schluss erwischte es den Tempodribbler am linken Sprunggelenk, er musste ausgewechselt werden. Wie schwer die Blessur ist stellt sich heute heraus.

Kein Thema nach dem Spiel war der Platzverweis des Bremer Torschützen zum 2:1, Niklas Schmidt, der eine Minute nach dem prompten VfL-Ausgleich Adam Susac einen Schlag verpasste und die Rote Karte sah. Die Rudelbildung wurde vom Schiedsrichter routiniert befriedet.