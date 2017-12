Bremen. In einem rassigen, temperamentvollen Spiel erreichte der VfL Osnabrück bei der U23 von Werder Bremen ein verdientes 2:2. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune war dem Sieg vor 1000 lila-weißen Fans näher als die Bremer. Durch Tore von Sebastian Klaas und Marc Heider machte der VfL zweimal einen Rückstand wett.

So ist die Lage: Der VfL holte in Bremen den siebten Auswärtspunkt und erzielte nach 334 Minuten wieder einen Treffer auf des Gegners Platz; den letzten hatte Halil Savran beim 1:4 in Münster erzielt. Die Osnabrücker bleiben 16. mit zwei Punkten Abstand zum letzten Abstiegsplatz.

So lief das Spiel: Noch nicht mal zwei Minuten waren gespielt, da hatte sich der VfL die Hypothek eines Rückstands aufgeladen, den Käuper nach einem Konter erzielte. Es dauerte ein bisschen, doch mit den ersten gelungenen Aktionen – Heider verpasste eine Iyoha-Flanke (13.) – kam der VfL besser ins Spiel und wurde von Minute zu Minute dominanter. Von hinten baute das Team geduldig auf, um im zumeist richtigen Moment auf Tempo umzuschalten.

Der wunderbar herausgespielte Ausgleich durch Klaas (33.) war verdient, die Chance zur Führung vergab Reimerink (41.). Der VfL attackierte die Bremer nach Ballverlusten in deren Hälfte und machte mit teilweise sehenswerten Kombinationen immer wieder Druck auf das Bremer Tor. Auch das auf Konter angelegte Spiel der schnellen Werderaner bekam der VfL zunehmend in den Griff.

Mutig und selbstbewusst ging der VfL die zweite Halbzeit an, spielte beinahe kompromisslos auf Sieg. Der ehemalige Werderaner Heider hätte die Partie entscheiden können, doch er scheiterte dreimal aus guter Position an Torwart Oelschlägel, der zum stärksten Bremer wurde. Die beste Möglichkeit hatte Klaas mit einem Zuspiel per Hacke eröffnet (65.), Heider schien zu verzweifeln.

Dies umso mehr als die Bremer – zuvor hatte der für den verletzten Iyoha eingewechselte Tigges das lange Eck mit einem Schrägschuss verfehlt – ihre erste Chance der zweiten Hälfte durch Schmidt (78.) zum 2:1 nutzten. Doch es war passenderweise Heider, der direkt nach Wiederanstoß eine Flanke von Alvarez per Kopf zum 2:1 verwertete (79.) Das bis dahin faire Spiel geriet kurz aus der Spur, als Schmidt sich zu einer Tätlichkeit gegen Susac hinreißen ließ und korrekterweise die Rote Karte gezeigt bekam.

Auch danach drängte der VfL vehement auf den Siegtreffer, doch es blieb beim letztlich gerechten 2:2 im Duell der Trainer Zapel und Thioune, die gemeinsam die Fußballlehrerlizenz erworben haben.

So fielen die Tore: 1:58 Minuten waren gespielt, da lag der VfL in Rückstand. Ein Ballverlust von Klaas ermöglichte Werder die Konterchance, die Manneh mit Tempo nutzte; seinen mustergültigen Pass in den Lauf von Käuper spitzelte der Bremer Kapitän am weit herausgelaufenen Gersbeck ins Eck. Das verdiente 1:1 in der 33. Minute war ein Muster für den Stil, den Thioune will: Nach einem Fehlpass von Renneke erobern Heider und Groß den Ball, der Kapitän bedient Reimerink, der Iyoha in den Lauf spielt; dessen Flanke erreicht Klaas, der aus elf Metern den Ball ins Eck schickt – der erste Treffer des Talents in der 3. Liga.

Der VfL hatte eine Handvoll guter Torchancen ausgelassen, als die Bremer ihre erste Möglichkeit der zweiten Halbzeit nutzten: Schmidt kam viel zu leicht an Appiah und Arslan vorbei, drang von rechts in den Strafraum ein und bezwang Gersbeck mit einem unhaltbaren, halbhohen Schuss (78.). Doch gleich im Gegenzug traf Heider mit einem Kopfball aus elf Metern in den Winkel, geflankt hatte Alvarez (79.) (Der Liveticker zum Nachlesen)

Personal und Aufstellung: VfL-Trainer Thioune veränderte die Startelf im Vergleich zur Partie in Jena (0:0) auf einer Position; für Alvarez rückte Reimerink in die Anfangsformation. Der VfL begann im 4-2-3-1 mit Heider als einziger Spitze, später tauschte Heider die Position Iyoha, der auf der linken Seite begonnen hatte. Der Bremer Coach Zapel, einer der Kollegen von Thioune im berühmten 62. Fußballlehrer-Lehrgang der Hennes-Weisweiler-Akademie, nominierte die erwartete Startelf (im 3-5-2).

Stimmung und Atmosphäre: Aus Sicherheitsgründen – so die offizielle Begründung des SV Werder – war die Partie ins Weserstadion verlegt worden. Über 800 Lila-Weiße – im gut gefüllten Gästeblock der Westkurve und auf der Südtribüne – machten sich schon lange vor Spielbeginn lautstark bemerkbar und beschallten bis zum Schluss das Weserstadion. – und noch ein paar Minuten danach, als sie die Mannschaft verabschiedeten.

So geht´s weiter: Mit zwei Heimspielen verabschiedet sich der VfL in die Winterpause: Am Samstag (9. Dezember, 14 Uhr) gastiert die Spvg. Unterhaching zum Vorrundenausklang an der Bremer Brücke, am Freitag (15. Dezember, 19 Uhr) endet das VfL-Jahr 2017 mit einem Flutlicht-Heimspiel gegen den Karlsruher SC.