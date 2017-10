Erstes Training auf der Illoshöhe VfL Osnabrück: Trainer Thioune will „die Jungs begeistern“

Osnabrück. Windböen peitschen Regentropfen quer über die Illoshöhe, direkt in die Gesichter der Fußballer des VfL Osnabrück. Erst stehen sie da wie begossene Pudel, sauber aufgestellt auf dem Feld im 4-4-2-System. Dann kommt Bewegung in die Sache, angetrieben von einer tiefen Stimme, die bestimmt gegen den Sturm anschreit.

Willkommen zur ersten Trainingseinheit der Drittliga-Kicker unter der Leitung von Daniel Thioune. Der vor 43 Jahren in Georgsmarienhütte geborene Ex-Stürmer des VfL hat bis auf Weiteres das Amt von Joe Enochs übernommen – dem als Trainer beurlaubten VfL-Rekordspieler, dem Vorbild in Sachen Loyalität und jener Mann, der Thioune vor etwa fünf Jahren als Jugendtrainer ins Nachwuchsleistungszentrum des VfL geholt hat.

„Joe und ich teilen dieselbe Leidenschaft, wie haben zusammen viele Schlachten geschlagen. Seine Beurlaubung hat uns alle mitgenommen. Wir sind aufgewühlt, müssen das alle zusammen erst aus den Klamotten schütteln“, sagt Thioune. Am Mittwochmorgen hat er erfahren, dass er das Amt von Enochs übernehmen soll. Vor seiner Zusage habe er mit dem Ex-Coach den Austausch gesucht, sagt Thioune: „Ich bin mit Joe klar. Wäre ich nicht mit Joe klar, hätte ich diesen Job niemals übernehmen können.“

Und jetzt? Was wird sich ändern? Was bleibt wie bisher, weil es sich bewährt hat? Fragen an den neuen Trainer – Thioune wehrt sie zunächst ab. Er will den Eindruck vermeiden, er sei der neue Macher, der alles besser weiß – im Wissen darum, dass sein Vorgänger derjenige war, der ihn erst dazu motivierte, die Ausbildung zum Fußballlehrer anzugehen. Statt dessen wiederholt Thioune, was er auch den Profis in seiner Antritts-Ansprache gesagt hat: „Man wird beim Fußballlehrer-Lehrgang auf alles vorbereitet. Aber sicher nicht auf den Tag X nach Joe Enochs.“

Wer die erste Trainingseinheit unter Thioune auf der Illoshöhe verfolgt hat, registriert allerdings schon, was der neue Coach selbst nicht sagt: Thioune verfolgt einen Plan. Er strahlt keinen Aktionismus aus, ist weit entfernt davon, alles infrage zu stellen oder eine Fußball-Revolution auszurufen. Aber er macht selbstbewusst klare Ansagen, als er den Fußballern durch Wind und Wetter zuruft, wie sie sich bewegen sollen, wie sie idealerweise den Gegner künftig anlaufen und in die Räume locken. Er will „kleine Stellschrauben drehen“, erklärt er später: „Kleinigkeiten in den Positionsbeschreibungen verändern.“ Dabei agiert er durchaus mit Humor – etwa als er Marcos Alvarez bei einer veränderten Zuordnung zuruft: „Gut für Dich – da musst Du weniger laufen, das magst Du ja sowieso nicht so gerne.“

Thioune hat senegalesische Wurzeln und bei den Stadt-Klubs Rasensport, OSC und Post SV das Kicken gelernt. Den VfL-Fans ist er als schneller Stürmer in Erinnerung, als lässiger Typ mit wechselnden Haarfrisuren und -farben. Als Jugendtrainer beim VfL kann er Erfolge vorweisen: 2015 der Bundesliga-Aufstieg mit den B-Junioren, 2016 der Bundesliga-Aufstieg mit den A-Junoiren und Platz fünf in der letzten Saison. Stets dabei: Sein junger Assistent Merlin Polzin (26 Jahre), der zuvor als Jugendtrainer beim Hamburger SV arbeitete und ihm nun auch bei den Profis assistiert.

„In der Jugend war es der Traum, Profi zu werden. Jetzt sind die Motive vielfältiger: Streben nach Ruhm und Ehre, Sicherung des Lebensunterhaltes für die Familie, der Wettkampf auf höchstem Niveau“, erklärt Thioune den Unterschied in der Zielgruppen-Ansprache zwischen seiner alten und neuen Aufgabe. Eines sei gleich geblieben: „Es geht immer darum, die Jungs zu begeistern.“

Das will Thioune erreichen – aber nicht mit kurzfristigen Aktionen, sondern nachhaltig. Er fängt gerade erst an.

