Donnerstag auf der Illoshöhe VfL Osnabrück: Daniel Thioune leitet erstes Training

Osnabrück. Stürmische Zeiten in Osnabrück – insbesondere bei den Drittliga-Profis des VfL, die am Donnerstagvormittag Wind und Wetter trotzten bei der ersten Trainingseinheit, die Interimscoach Daniel Thioune als Nachfolger von Joe Enochs geleitet hat.

„Wir sind noch aufgewühlt, mitgenommen und müssen das alle zusammen erst einmal aus den Klamotten schütteln“, sagte Thioune nach der Einheit zu den Ereignissen des Vortages. Dort hatte der Verein bekannt gegeben, dass Thioune nun mit seinem Assistenten Merlin Polzin bis auf Weiteres die Drittliga-Elf trainieren soll. Ziel sei, so Thioune, bei den Profis Begeisterung für das Spiel zu wecken und durch das Drehen einiger kleiner Stellschrauben zum Erfolgsweg zurückzufinden.

In seiner ersten Einheit verzichtete der neue Coach nach dem gewohnten Aufwärmprogramm unter der Leitung von Athletiktrainer Patrick Jochmann auf schweißtreibende Übungen und großräumige Spielformen mit dem Ball. Statt dessen ließ er seine Fußballer im Zehn-gegen-Zehn die Feldspieler-Positionen einnehmen. Dann erklärte er im Detail, wie sich die Profis verhalten sollen, wenn etwa der gegnerische Innenverteidiger, Außenverteidiger oder Flügelspieler den Ball hat. Laut schallte Thiounes Stimme über den Platz, während die Spieler den Ausführungen aufmerksam zuhörten und sich in die geforderte Position bewegten. Zwei längere Spielphasen im beliebten Eck (Fünf gegen Zwei), bei der die Fußballer gelungene längere Ballstafetten oder Tunnel von Mitspielern ausgiebig feierten, rundeten die erste Einheit ab.

Thioune will am gewohnten Ablauf bei den Profis nichts verändern, die für die nächsten Tage angesetzten Einheiten wie geplant durchziehen und daneben natürlich viele Gespräche mit den Spielern führen. Ein zusätzliches Testspiel für das Wochenende ist nicht geplant. Die nächste Partie des VfL in der 3. Liga steigt in acht Tagen: Am Freitagabend (13. Oktober) unter Flutlicht an der Bremer Brücke gegen den 1. FC Magdeburg.

