„Menschlich tief enttäuscht“ Beurlaubter Co-Trainer Schütte kritisiert VfL-Geschäftsführer Wehlend

Osnabrück. Co-Trainer Wolfgang Schütte, der am Mittwoch zusammen mit Cheftrainer Joe Enochs beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück beurlaubt worden ist, übt Kritik an Geschäftsführer Jürgen Wehlend: Er sei „menschlich tief enttäuscht vom Geschäftsführer“, sagte Schütte, der sich mehr öffentliche Rückendeckung gewünscht hätte.

„Er hat uns in den letzten Monaten hängenlassen und sich nie klar in der Öffentlichkeit zu Joe bekannt“, kritisierte Schütte. Dabei hatte Wehlend noch vor elf Tagen nach dem Spiel gegen die Würzburger Kickers (1:1) gesagt: „Wir sind weit davon entfernt, den Cheftrainer auszutauschen.“ (Weiterlesen: Anspruch und Realität beim VfL Osnabrück: Die Lücke wächst)

Nach der 1:4-Derbypleite in Münster hatte der Geschäftsführer Konsequenzen angekündigt und die Mannschaft in die Pflicht genommen, die sich „teilweise vorführen lassen“ habe, aber kein klares Bekenntnis mehr für Enochs abgegeben. „Es gibt keine Tabus. Für Dienstag ist die nun getroffene Entscheidung die beste Option“, sagte Wehlend vor dem später gewonnen Viertelfinalspiel im Niedersachsenpokal bei der Spielvereinigung Göttingen. Enochs habe hingegen schon in der Besprechung nach dem Münster-Spiel so ein Gefühl gehabt, „dass es nicht mehr weitergeht“, sagte Schütte nun. Das habe sich letztendlich bestätigt. (Weiterlesen: VfL Osnabrück hält nach 1:4 in Münster weiter an Trainer Enochs fest)

Auch Schütte war am Mittwoch mitgeteilt worden, dass er nach zwei Jahren im Amt freigestellt und bis auf Weiteres beurlaubt sei. „Ich lasse das erst mal auf mich zukommen“, erklärte der Emsländer, der auch für seinen Stammverein, den SC Spelle-Venhaus, den SV Meppen und den VfL Herzlake gespielt hat. Es sei mit dem Verein geplant gewesen, dass er Ende Oktober zum A-Lizenz-Lehrgang gehe. Auch hier heißt es, abwarten. Das Abschalten fällt dem 43-Jährigen schwer. „Man wird ja stündlich damit konfrontiert und macht sich seine Gedanken darüber, wie es abgelaufen ist.“ Dazu komme das Gefühl, dass er „die Familie VfL Osnabrück“, die er als Spieler kennenlernte, „in den letzten zwei Jahren so nicht mehr wahrgenommen“ habe. Insgesamt war Schütte 16 Jahre für den VfL aktiv.

