Beim Einkauf bei der Postenbörse erhalten die Kunden ab jetzt Tickets für das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen den FSV Zwickau. Foto: imago/osnapix

Osnabrück. Mit einer Werbeaktion lockt die Postenbörse die Fans des VfL Osnabrück an die Bremer Brücke. Seit dieser Woche gibt es in den Filialen des Unternehmens ab einem bestimmten Einkaufswert Tickets für das am 28. Oktober 2017 stattfindende VfL-Heimspiel gegen den FSV Zwickau.