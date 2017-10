Zwei Redakteure, zwei Meinungen Pro und Kontra: War die Beurlaubung von Enochs richtig?

jka/bekr Osnabrück. War es richtig, Joe Enochs als Trainer des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück zu beurlauben? Nicht nur in der Fanszene wird darüber erregt diskutiert – hier folgt ein Pro und Contra zu diesem Schritt aus der Sportredaktion der NOZ Medien.

Trauriges Ende einer Ära: Der VfL Osnabrück beurlaubt Joe Enochs. Hier alle Informationen.

Pro Trainerwechsel: Glaubwürdig für einen Neuanfang

Von Benjamin Kraus

Saisonübergreifend 28 Punkte in 28 Ligaspielen: Das sind die nackten Zahlen der vergangenen acht Monate – die Bilanz eines Absteigers. Der VfL Osnabrück ist Tabellenvorletzter, musste handeln und Joe Enochs beurlauben. Ungeachtet seiner Verdienste als VfL-Idol, als korrekter, aufrichtiger Mensch – und der Tatsache, dass er keinesfalls allein schuld ist an der Misere. Als Trainer ist er aber für das sportliche Abschneiden verantwortlich.

Von den 1,5 Punkten pro Spiel, die Enochs im Herbst 2015 selbst als Maßstab für die Bewertung seiner Arbeit definiert hatte, ist der VfL aktuell weit entfernt. Weitere Ziele – regelmäßige Qualifikation für den DFB-Pokal, verbessertes Auftreten der Mannschaft auf und neben dem Feld – wurden nicht immer erreicht. Die Integration eigener Nachwuchskicker ins Drittliga-Team gestaltete sich angesichts der sportlichen Krise schwierig – so stockte die fußballerische Entwicklung als Team und fast aller Fußballer.

Unbestritten ist: Enochs wollte nur das Beste für seinen VfL und tat alles dafür, was er für richtig hielt. Am Ende wollte er den Erfolg vielleicht sogar zu sehr. Wer Enochs am Spielfeldrand beobachtete, sah stets das Bemühen zu helfen – registrierte aber auch Verbissenheit, Hektik und manchmal Verzweiflung. Die Fußballer wussten Enochs hinter sich, wollten ihn nicht enttäuschen. So luden sie sich wohl jenen Rucksack auf die Schultern, der ihnen Freude am Spiel nahm und sie ihrer Fähigkeiten beraubte.

Für den VfL ist erst einmal nicht entscheidend, ob der neue Mann ein besserer Trainer als Enochs ist. Entscheidend ist zunächst: Er wird anders sein – als Persönlichkeit. Eine andere Ansprache kann die Köpfe befreien, Ruhe und Zuversicht verbreiten und glaubwürdig einen Neuanfang einläuten. Und den braucht der VfL.

Kontra Trainerwechsel: Lila-weißes Blut und Trainerqualitäten

Von Johannes Kapitza

Seit 21 Jahren ist Joe Enochs mit dem VfL Osnabrück verbunden – erst als Spieler, dann als Nachwuchskoordinator und -trainer, zuletzt als Cheftrainer der Profis. Nun qualifiziert eine lange Betriebszugehörigkeit nicht automatisch für eine Führungsposition, aber Enochs brachte auch dafür die nötigen Qualitäten mit.

Genauso intensiv, wie er einst auf dem Platz rackerte, verbiss er sich mit viel Akribie ins Traineramt. Er arbeitete tage- und nächtelang, um sich und die Mannschaft zu verbessern. Die Fußballlehrer-Lizenz war 2014 der verdiente Lohn dafür.

Für Enochs war es keine Frage einzuspringen, als nach der Trennung von Maik Walpurgis ein Trainer benötigt wurde. Er tat es für seine Karriere, aber mehr noch: für seinen VfL. Er beklagte sich nicht darüber, dass die finanziellen und damit auch die sportlichen Spielräume in den vergangenen Jahren begrenzter wurden. Er stimmte zu, dass Spieler wie Nazim Sangaré und Kwasi Wriedt zugunsten der wirtschaftlichen Lage verkauft wurden – auch wenn das auf Kosten der sportlichen Qualität ging. Enochs war überzeugt: Mit viel Einsatz lässt sich das kompensieren. An sich zu glauben und positiv zu denken liegt US-Amerikanern im Blut. Enochs zweifelte nicht daran, die Jugend einzubauen, wie es oft gefordert wird. Als das nicht schnell genug zu sportlichem Erfolg führte, duckte er sich nicht weg und hielt viele Angriffe aus.

Die Mannschaft zweifelte bis zuletzt nicht an ihrem Trainer, was auch für Enochs menschliche Qualitäten spricht. Der Mann, in dessen Adern lila-weißes Blut fließt, hätte das Vertrauen verdient gehabt, weiter seinen Weg zu gehen. Dafür hätte es allerdings mehr Geduld der Verantwortlichen bedurft.