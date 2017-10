Enochs beurlaubt VfL Osnabrück: Thioune übernimmt als Trainer

Osnabrück. Trauriges Ende einer Ära: VfL-Legende Joe Enochs muss seinen Trainerstuhl räumen, es übernimmt der bisherige U19-Coach Daniel Thioune.

Lothar Gans bietet seinen Rücktritt an, noch in dieser Saison soll ein Sportdirektor verpflichtet werden, Die wichtigsten Fakten zu den aktuellen Ereignissen beim VfL Osnabrück.

Wie kam es zu der Beurlaubung von Enochs? Die ersten Zweifel kamen den Verantwortlichen nach der 0:1-Heimniederlage am 15. September gegen RW Erfurt. „Wir hatten geglaubt, dass nach den guten Spielen in Chemnitz und Großaspach die Wende gelingen würde. Aber stattdessen gab es weitere Rückschritte“, sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Die schwachen Auftritte in Meppen (0:1) und gegen Kickers Würzburg (1:1) verschärften die Krise und den öffentlichen Druck. Wehlend kündigte harte Gespräche an, sagte aber auch: „Wir sind weit davon entfernt, den Trainer zu entlassen.“

Doch nach der „Demütigung“ (Wehlend) in Münster drehte sich der Wind, schon am Sonntag standen die Zeichen auf Trennung. Der Sportliche Leiter Lothar Gans kämpfte dafür, Enochs die Chance von zwei, drei weiteren Spielen zu lassen – vergeblich. „Joe ist jeden Sparkurs mitgegangen, er hat die Verkäufe von Leistungsträgern mitgetragen. Wir hatten und haben die Ausfälle von Stammspielern zu verkraften; zu einem besseren Bild in der Tabelle fehlen uns nur drei bis fünf Punkte, die wir mit einem Quäntchen Glück hätten haben können“, sagte Gans.

In der Nacht nach dem Pokalspiel fiel die laut Wehlend auch mit den Gremien abgestimmte Entscheidung, die der Geschäftsführer zusammen mit Vizepräsident Uwe Brunn Enochs und dem ebenfalls beurlaubten Co-Trainer Wolfgang Schütte mitteilte.

Warum entschloss sich der VfL zur Trennung? „Ausschlaggebend ist am Ende des Tages die sportliche Bilanz“, sagte Wehlend. Saisonübergreifend habe der Verein in den letzten 30 Spielen 32 Punkte geholt – die Bilanz eines Absteigers. Eine Wende zum Besseren sei nicht zu erkennen gewesen. „Wir haben nicht die richtigen Knöpfe gefunden, um den Schalter umzulegen“, sagte Wehlend. Das 1:4 in Münster, aus Wehlends Sicht eine „Demütigung“ für die Lila-Weißen und eine „beängstigende“ Leistung, war der entscheidende Punkt. Die Preußen hätten den VfL „mit Herz und Teamgeist“ geschlagen. Das sehe er beim eigenen Team derzeit nicht, sagte der Geschäftsführer. „Unsere Mannschaft ist gut, aber sie hat es in den letzten Spielen nicht umsetzen können.“ Um Enochs eine weitere Chance gegen Magdeburg zu geben, fehlte den Verantwortlichen das Vertrauen. „Wer hätte die Verantwortung übernommen, wenn sich der Trend fortgesetzt hätte und wir gegen Magdeburg 0:3 oder 0:4 verloren hätten?“, fragte Wehlend, der – genau wie Brunn – sichtlich niedergeschlagen war. Bei seinen ersten Sätzen hatte Wehlend kurz um Fassung ringen müssen. „Dass die Arbeit für Joe bei den Profis nun zu Ende geht, ist auch für mich eine persönliche Niederlage und wird meine weitere Arbeit prägen“, sagte der Geschäftsführer. Wehlend und Brunn betonten die Verdienste, die Enochs in 21 Jahren beim VfL erworben habe. Er habe die Nachwuchsarbeit geprägt. „Die Verzahnung zwischen Jugend und Profis hat nie so gut funktioniert wie unter ihm“, sagte Wehlend.

Was sagt Enochs? Nach dem NFV-Pokalspiel in Göttingen hatte der Trainer noch ein wenig Hoffnung, dass man ihm noch das Magdeburg-Spiel am 13. Oktober lassen würde. „So gehe ich in den Tag und mache meine Arbeit“, sagte er nach dem 5:0-Sieg. Ein gutes Gefühl hatte der 46-Jährige allerdings nicht – und wurde bestätigt, als er am Mittwochmorgen zum Gespräch ins Hotel Remarque gebeten wurde.

Danach verabschiedete er sich von der Mannschaft und packte seine Sachen. Öffentlich äußern wollte er sich nicht: „Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt erst einmal zur Ruhe kommen möchte. Ich werde aber auf jeden Fall noch mal meine Sicht der Dinge schildern.“

Wie reagierte die Mannschaft? Es waren emotionale Momente im Funktionstrakt auf der Illoshöhe. Bei einigen Spielern flossen Tränen, andere mussten den Raum verlassen, um sich zu sammeln. „Es ist schwierig, Worte zu finden. Es war sehr traurig für alle“, sagte Christian Groß: „Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer und habe Joe einiges zu verdanken, weil ich unter ihm einige Schritte gemacht habe.“

„Alle waren geknickt. Wir hatten ein besonderes Verhältnis zum Trainer. Er wusste, wie er mit jedem Einzelnen umgehen musste“, sagte Marcos Álvarez. Nach dem Sieg in Göttingen habe die Mannschaft noch auf eine letzte Chance gehofft. Die Spieler seien nach wie vor „überzeugt, dass wir mit dem Trainerteam die Wende hätten schaffen können“. Álvarez wälzte die Verantwortung nicht auf Enochs ab: „Wir haben in den letzten Spielen viele individuelle Fehler gemacht. Daran kann auch der Trainer nichts machen. Wir Spieler müssen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Das ist unsere Aufgabe, egal, welcher Trainer kommt.“

„Wir haben alle schon mal solche Momente erlebt, aber die Trennung heute ist der Mannschaft nahe gegangen“, sagte Kapitän Halil Savran. Die Spieler seien von sich enttäuscht, dass sie in den vergangenen Spielen nicht die richtige Leistung auf den Platz gebracht hätten, um den Trainer den Job zu sichern. „Wir wissen, was Joe für den Verein getan hat und wie viel Leidenschaft er in seine Arbeit gesteckt hat. Wir hätten alles für Joe versucht, aber Mitleid will keiner hören in dieser Situation. Wir kennen alle die Mechanismen im Fußball.“

Wer übernimmt das sportliche Kommando? Daniel Thioune steht ab heute in der Verantwortung – zunächst als Interimstrainer. Der 43-jährige Absolvent des Fußballlehrer-Lehrgangs 2016 trainierte zuletzt erfolgreich die VfL-A-Jugend und bringt seinen langjährigen Co-Trainer Merlin Polzin (26, A-Lizenz-Inhaber) als Assistent mit. Torwarttrainer bleibt Rolf Meyer, als Schnittstelle zwischen Mannschaft und Management fungiert bis auf weiteres Alexander Ukrow (Leiter des Nachwuchsleistungszentrums).

Was bedeutet die Trennung finanziell für den VfL? Das ist offen. Als die Vertragsverlängerung am 20. April 2017 verkündet wurde, war von einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 die Rede. Die Frage ist allerdings, ob Enochs angesichts einer langen und immer wieder durch befristete Arbeitsverträge verlängerten Betriebszugehörigkeit nicht unabhängig von der Laufzeit quasi Anspruch auf eine unbefristete Anstellung hat – eine Andeutung in dieser Richtung machte Brunn. Erwähnt wurde auch die Möglichkeit, dass Enochs in anderer Funktion – beispielsweise im Nachwuchsleistungszentrum – weiter für den VfL arbeitet. Wehlend und Brunn rechnen offenbar nicht damit, dass die Trennung vom Cheftrainer und seinem Assistenten auch nur annähernd solche Kosten verursacht wie die Entlassung von Maik Walpurgis und Ovid Hajou, die nach der Trennung bis zum Einstieg beim FC Ingolstadt fast 15 Monate lang die vollen Bezüge inklusive Prämien kassierten.

„Joe ist ein Ehrenmann, so etwas wird es bei ihm nicht geben“, betonte Brunn, „als wir am Morgen mit ihm gesprochen hatten, wollte er sofort seinen Dienstwagen abgeben...“

Tatsache bleibt: Zum zweiten Mal hintereinander hat der VfL ein Trainerteam sechs Monate nach einer Vertragsverlängerung um zwei bzw. drei Jahre entlassen.

Soll ein Sportdirektor kommen? Noch in dieser Saison, so hat es Wehlend unmissverständlich angekündigt, soll ein Sportdirektor von außen verpflichtet werden. Die Maßnahme soll in Zusammenhang stehen mit der Verbesserung der sportlichen Strukturen und der Konzentration auf den sportlichen Erfolg der Profimannschaft. Dabei fielen auch die Stichworte Scouting und Kaderplanung.

Lothar Gans wird auf eigenen Wunsch ab sofort nicht mehr so eng mit der Mannschaft und dem Cheftrainer zusammenarbeiten wie bisher. Der Sportliche Leiter begründet das mit seinem besonderen Verhältnis zu Enochs: „Ich habe zu Joe gestanden und glaube an ihn. Da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und vor der Mannschaft den Neuanfang mit einem neuen Trainer beschwören, als wäre nichts geschehen.“

Gans bot dem Verein seinen sofortigen Rücktritt an, doch das wurde abgelehnt. Der Ur-VfLer soll administrative Aufgaben fortführen und die Übergabe an einen neuen Mann vorbereiten. Sein Abschied zum Saisonende nach dann 22 Jahren in Führungsrollen beim VfL ist beschlossene Sache.

