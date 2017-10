Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat sich von seinem Trainer Joe Enochs getrennt. Insgesamt 21 Jahre war Enochs in unterschiedlichen Funktionen im Verein aktiv. Die Entlassung ist keine wie jede andere im Profifußballgeschäft, was auch die Reaktionen der Fans zeigen. Wie ist Ihre Meinung zu der Trainer-Entlassung?

In den sozialen Netzwerken führen die Fans des VfL Osnabrück seit Bekanntwerden der Entlassung von Trainer Joe Enochs eine emotionale Diskussion. Ist die Trennung von Enochs als Coach der Drittliga-Mannschaft richtig oder hätte man ihm noch eine Chance geben sollen? Viele Fans bedauern die Entscheidung gegen den Trainer und sehen andere Probleme, die den VfL in die aktuelle sportliche Situation gebracht haben. (Liveticker zum Nachlesen: Das war die Pressekonferenz nach der Entlassung von Enochs.)

Wie ist Ihre Meinung zur Entlassung von VfL-Trainer Joe Enochs? Stimmen Sie ab!

Pro Enochs: Bedauerliche Entscheidung des VfL gegen den Trainer

Die Bewertung, dass die Trennung von Joe Enochs als Trainer des VfL Osnabrück traurig ist, teilt ein Großteil VfL-Fans. Auf der Facebookseite von noz.de bezeichnen viele Anhänger der Lila-Weißen die Entlassung als wenig nachvollziehbar und sehen eher andere Verantwortliche in der Schuld. (Weiterlesen: Das sagen die Spieler zur Trennung von Enochs.)







In den Kommentaren auf noz.de gibt es ähnliche Meinungen. So kommentiert Tim Rethschulte: „Man hätte Joe noch 2 bis 3 Spiele geben sollen. Ich halte die Entscheidung für Falsch.“ Olaf Elixmann meint: „Für mich trifft hier die Aussage zu ‚Der Fisch stinkt vom Kopf‘. Für mich ist Herr Wehlend der Falsche.“ Werner von der Landwehr sagt: „Immer das Gleiche, ist der Verein oben, ist die Mannschaft gut, wenn die Mannschaft unten steht ist natürlich der Trainer schuld. Mir tut Joe Enochs leid er wollte nur immer das Beste für VfL. Warten wir ab welcher Erfolgstrainer nun serviert wird alles besser macht.“

Contra Enochs: Trennung vom VfL-Trainer ist die richtige Entscheidung

Einige Fans des VfL Osnabrück zeigen sich aber auch einverstanden mit der Trennung von Joe Enochs. „Ich halte die Entscheidung für richtig. Joe Enochs ist bestimmt ein guter Trainer für den VFL gewesen. Aber der Erfolg der Mannschaft ist wichtig, wenn man oben mit spielen will“, kommentiert Bernhard Uhlenbrock auf noz.de. Friedrich Becker sagt: „Es muß ein Trainergespann von außerhalb des Vereins kommen. Auch ein Sportdirektor muß von außerhalb kommen. Es muß ein Neuanfang gemacht werden.“ (Weiterlesen: Lothar Gans war gegen die Entlassung von Enochs.)

Dirk Lahrmann ist noch etwas deutlicher in seinem Kommentar auf noz.de: „Mein Gott mir kommen auch gleich die Tränen so ist das Geschäft eben. Viele andere Arbeitnehmer geht das genauso. Wer keine zählbaren Ergebnisse Liefert mus gehen in einen Unternehmen. Jeder ist Austauschbar egal wie lange man da war.Bei Enochs war das schon längst Überfällig.“