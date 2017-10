Streifzug durch die VfL-Geschichte VfL Osnabrück: Spektakulärste Trainerwechsel der letzten 30 Jahre

hp/bekr Osnabrück. Geltungsbedürftige Mäzene, erfolglose Trainer-Ikonen und überraschende Kurzschluss-Reaktionen: Nicht immer liefen Trainerwechsel so professionell ab wie in den letzten Jahren beim VfL Osnabrück. Ein Streifzug durch die Vereinsgeschichte.

November 1981: Im ersten Jahr der eingleisigen 2. Bundesliga hat der VfL für den zu Bayer Uerdingen abgewanderten Werner Biskup den Schwaben Bernd Hoss verpflichtet. Der schwergewichtige Trainer kennt vor allem die 2. Liga Süd und damit die neuen Konkurrenten gut. Der Start mit Unentschieden bei Schalke 04 und München 1860 ist verheißungsvoll, im September steht der VfL sogar kurzzeitig an der Tabellenspitze. Doch dann setzt eine Talfahrt ein, auf die Präsident Hartwig Piepenbrock wie oft kurzentschlossen reagiert: Hoss wird entlassen, als neuer Mann wird der bundesligaerfahrene Carl-Heinz Rühl (zuvor München 1860) verpflichtet.

November 1983: In der Saison nach den fehlgeschlagenen Investitionen in Stars wie Kostedde, Gerber, Szesni und Elgert geht es nur um den Klassenerhalt. Von Beginn an steht die junge Mannschaft im Tabellenkeller, dann zieht Piepenbrock auf Initiative von Kapitän Gerd-Volker Schock die Notbremse: Rühl muss nach ziemlich genau zwei Jahren gehen, Schock übernimmt als inoffizieller Spielertrainer.

Februar 1984: Das Experiment mit Schock ist gescheitert, nach der Heimniederlage gegen SC Charlottenburg arbeitet Manager Helmut Kalthoff hinter den Kulissen an einer großen Lösung. Er holt Erhard Ahmann, den er aus gemeinsamen Zeiten in Wuppertal kannte – Ahmann steigt zur Überraschung aller bei Aufstiegskandidat Alemannia Aachen aus und übernimmt das Himmelfahrtskommando in Osnabrück. Der Hintergrund: Ahmann weiß, dass das Imperium von Präsident und Sponsor Münzenberg vor dem Zusammenbruch steht und nutzt eine Ausstiegsklausel. Er beginnt seine Zeit beim VfL mit einem 1:0 gegen Lüttringhausen, kann aber trotz einer Aufholjagd den Abstieg nicht verhindern.

September 1985: Der VfL ist gerade wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen – mit Manager Kalthoff als Interimstrainer. Doch der steht nicht dauerhaft zur Verfügung, und als sich nach wenigen Spieltagen die Hoffnung auf ein Comeback des herzkranken Ahmann zerschlägt, wird ein Ex-Profi befördert, der zwei Wochen vorher als Jugendtrainer verpflichtet wurde. Rolf Grünther hat keine Lizenz, in Nebenjob eine Lehrstelle in der Firma Piepenbrock – und ziemlich schnell Erfolg.

August 1987: Der VfL ist mäßig in die Saison gestartet, Piepenbrock ist unzufrieden. Als die Mannschaft nach einem unglücklichen 1:2 in Freiburg beim Oberligisten FSV Salmrohr in der ersten Runde aus dem Pokal fliegt, bittet der Präsident Trainer Grünther gleich nach dem Spiel in einen Nebenraum der Kabine und teilt ihm die sofortige Entlassung mit – bei der Pressekonferenz nimmt Manager Loos Stellung; Grünther tritt die Heimreise nicht im Mannschaftsbus, sondern im Auto des NOZ-Journalisten Jürgen Bitter an. Dort schämt er sich seiner Tränen nicht, denn er war nicht nur Trainer, sondern auch Freund der Spieler.

Juli 1988: Mit Anton Rudinski hat der VfL eine starke Vorrunde 1987/88 hingelegt, doch als es dann bergab geht, wachsen die Zweifel an dem redseligen, aber von der Zeit überholten Trainers. Dennoch verlängert man den Vertrag, als Rudinski mit einem angeblichen Angebot des Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern in die Schlagzeilen kommt. Doch als nach einer schwachen Vorbereitung das Auftaktspiel bei der Spvg. Bayreuth mit 1:4 verloren geht, ist Schluss: Piepenbrock schreibt mit der schnellsten Entlassung aller Zweitliga-Zeiten Geschichte.

Mai 1989: Mit einem 1:1 in Mainz hat die von Trainer Hans-Werner Moors reanimierte Mannschaft gerade noch den Klassenerhalt geschafft. Während der Coach darauf hofft, dass nun sein Vertrag verlängert wird, verkündet Piepenbrock auf der Tribüne des Bruchweg-Stadions in einem Radio-Interview die Verpflichtung von Startrainer Rolf Schafstall. Erst am Abend, bei der Abschlussfeier im Hotel Ibis, erfahren Spieler und Trainer davon – der Ärger schwappt hoch, der heutige Geschäftsführer und damalige Außenbahnfliutzer Ralf Heskamp will Manager Wolfgang Loos vor Wut an den Kragen, doch der entzieht sich per Flucht durch den Hotelgarten...

Mai 1990: Nach der sechsten Niederlage in Folge, einem 0:3-Debakel gegen die ausgerechnet von Ex-VfL-Trainer Siegfried Melzig betreute Spvg. Bayreuth, muss Schafstall endlich gehen. Der hochdotierte Coach hat nach einer Alkoholfahrt und einer Verurteilung zu einer dreimonatigen Haftstrafe ohne Bewährung an Ansehen und Autorität so sehr eingebüßt, dass er völlig neben der Spur ist. Der Retter ist ein Mann aus den eigenen Reihen: A-Jugendcoach Friedel Hoppe führt die Mannschaft doch noch ans rettende Ufer.

Oktober 1990: Mit großen Hoffnungen ist der gebürtige Osnabrücker Roland Koch beim VfL angetreten – der langjährige Assistent von Startrainer Christoph Daum tritt an der Bremer Brücke seine erste Cheftrainer-Stelle an, ihm eilt ein glänzender Ruf voraus. Doch die wichtigen Spieler der Mannschaft, darunter Torwart Wolfgang Kellner und Heskamp, kommen mit Koch nicht zu Recht, auch Präsident Piepenbrock verliert das Vertrauen und beurlaubt ihn; Nachfolger ist der drei Jahre zuvor entlassene Grünther. Koch klagt auf Wiedereinstellung, weil er darauf und nicht auf eine Abfindung pocht, wird es ein spektakulärer Prozess, der bundesweit Schlagzeilen macht. Vor dem Landesarbeitsgericht endet die Auseinandersetzung, in der Koch von dem heutigen Staranwalt Matthias Prinz vertreten wird, mit einem glatten Sieg des Trainers: Er kassiert nahezu sein volles Gehalt aus dem Zweijahresvertrag als Abfindung.

September 1991: Grünther rettet die Mannschaft in einem sensationellen Kraftakt, doch dann wiederholt sich für ihn die Geschichte. Nach einem schwachen Saisonstart scheitert die Mannschaft im Pokal bei einem Außenseiter im Südwesten der Republik. Nach dem K.o. im Elfmeterschießen beim viertklassigen Rot-Weiß Hasborn muss Grünther gehen, der von ihm nach Osnabrück geholte Uli Sude übernimmt.

April 1993: Manager Hans-Dieter Schmidt setzt seinen Kumpel Hubert Hüring ab – offiziell, damit der sich auf den Trainer-Lehrgang in Köln konzentrieren könne; das sei lange abgesprochen gewesen. Tatsächlich hat Schmidt das Vertrauen in Hüring verloren, traut ihm die Wende im sich zuspitzenden Abstiegskampf nicht mehr zu und übernimmt selbst – vergeblich, der VfL steigt ab.

Dezember 1994: Nach eineinhalb erfolgreichen und trockenen Jahren erleidet Werner Biskup mehrere Rückfälle. Als er angetrunken zum Training auf der Illoshöhe auftaucht, zieht Piepenbrock die Notbremse und macht den Assistenten Heiko Flottmann zum Chef. Der verpasst den Aufstieg am letzten Spieltag im Wettrennen mit dem VfB Lübeck.

Dezember 1995: Flottmann geht mit einem Sparetat und als alleiniger Verantwortlicher in die Saison 1995/96. Er kämpft auf verlorenem Posten, fühlt sich zu Recht allein gelassen und tritt unter Verzicht auf Gehaltsfortzahlung sowie öffentlicher Kritik am allmächtigen Piepenbrock zurück – ein bemerkenswerter Schritt, zu dem sich wenige Trainer durchringen konnten.

Oktober 1997: Nach Anfeindungen aus dem Publikum und einem durchwachsenen Start tritt Herbert Mühlenberg nach erfolgreicher Aufbauarbeit in der Ära Schock zurück; ihm folgt Hans-Werner Moors.

Juni 1999: Nach dem zweiten Aufstiegsspiel in Chemnitz, das der VfL nach dem 1:0 im Hinspiel mit 0:2 verliert, erleidet Gerd-Volker Schock erneut einen Hörsturz und wird von den Ärzten aus dem Verkehr gezogen. Drei Tage vor dem Beginn der zweiten Aufstiegsrunde gelingt Lothar Gans mit der Verpflichtung des bundesligaerfahrenen Wolfgang Sidka ein Überraschungscoup.

Februar 2000: Für die Öffentlichkeit völlig überraschend wird Sidka entlassen – nach einem Aufstand der Mannschaft, die gegen den Trainer erst intern und dann öffentlich rebelliert. Der VfL hat Schwierigkeiten, die Entscheidung zu erklären; immerhin ist die Mannschaft zum Zeitpunkt der Entlassung auf Platz eins. Lothar Gans springt als Interimstrainer ein führt den VfL zurück in die 2. Bundesliga.

September 2000: Nach wenigen Wochen erkennt die Clubführung, dass die Verpflichtung von Michael Lorkowski ein Fehler war. Der schnellsten Entlassung seit Rudinski folgt - nach einem Interimseinsatz von Gans wird Jürgen Gelsdorf verpflichtet.

April 2004:Trainer Frank Pagelsdorf tritt zurück, auf sanften Druck des Vereins und der Fans. Der Klassenerhalt ist längst nicht mehr zu schaffen, die Zuschauer wenden sich ab. Der ein dreiviertel Jahr zuvor wie ein Messias empfangene Startrainer verlässt die Stadt umgehend und verzichtet auf die letzten drei Monatsgehälter. Co-Trainer Thorsten Haas übernimmt.

März 2011: Nach vier Niederlagen in Serie im Abstiegskampf der 2. Bundesliga muss Aufstiegstrainer Karsten Baumann gehen – es übernehmen Joe Enochs und Heiko Flottmann für die verbleibenden sieben Partien. Nach drei Spielen (zwei Punkte) suspendieren die beiden die Fußballer Björn Lindemann und Kevin Schöneberg, weil sie angetrunken zum Training erschienen sind. Dem Trainer-Duo gelingt nur noch ein Sieg – das reicht nur für die Relegation, in der Osnabrück gegen Dynamo Dresden den Kürzeren zieht.

Dezember 2011: Das nach dem Abstieg – und einem vom Verein ausgerufenen Übergangsjahr – völlig neu formierte Team unter Trainer Uwe Fuchs macht beim 0:0 gegen Aalen das zehnte Remis im 19. Spiel perfekt und hängt im Tabellenmittelfeld fest. Dieter Prütz, Marketing-Chef der Lila-Weißen, erzählt vier Tage später auf einer Pressekonferenz augenzwinkernd, seine Frau habe sich beim Besuch der Partie extrem gelangweilt – was sich unter Claus-Dieter Wollitz nun ändern soll: Der Fußballlehrer wird Fuchs-Nachfolger, erhält einen Dreieinhalbjahresvertrag und tritt seine zweite Amtszeit beim VfL an – am Tag seiner Vorstellung in Osnabrück hatte Wollitz erst sein laufendes Engagement beim Zweitligisten Energie Cottbus aufgelöst. Wollitz holt mit dem durch die Leihspieler Rouven Hennings und Elias Kachunga verstärkten Team zwar fünf Punkte mehr als Fuchs in der Vorrunde, verpasst den Wiederaufstieg aber klar und moniert mehrmals: „Es war unverantwortlich, die Mannschaft vor der Saison so zusammenzustellen.“

Mai 2013: Das mit Spielern wie Staffeldt, Manno, Piossek, Jula und Zoller aufgerüstete VfL-Team spielt mit um den Aufstieg, liegt zwei Spieltage vor Schluss auf Relegationsrang drei. Dann geht das Derby in Bielefeld, bei dem Wollitz den erkennbar nicht fitten Stürmer Jula einwechselt, mit 0:1 verloren. Direkt nach dem Spiel erklärt Trainer Wollitz in der Pressekonferenz wegen Differenzen mit der neuen Vereinsführung um Präsident Christian Kröger seinen Rücktritt zum Saisonende – trotz seines noch zwei Jahre länger laufenden Vertrages und der Tatsache, dass der Relegationsplatz und damit der Aufstieg nach wie vor in Reichweite liegt. Einen Tag später sorgt ein von einem VfL-Fan auf Youtube eingestelltes Handyvideo, in der Wollitz auf der Illoshöhe in einer Wutrede gegen die Vereinsführung wettert, für zusätzlichen Zündstoff. Die VfL-Vereinsführung beurlaubt Wollitz und geht mit Alexander Ukrow ins Saisonfinale. Das Team erklimmt mit einem 4:0-Erfolg gegen Alemannia Aachen tatsächlich noch Relegationsplatz drei, scheitert aber in der Relegation – wieder an Dynamo Dresden. Wollitz, an dem zuvor mehrere Zweitligisten Interesse bekundet hatten (etwa recht offensiv der SC Paderborn), geht zu Viktoria Köln in die Regionalliga.

August 2015: Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen ist der VfL schlecht aus den Startlöchern gekommen, dazu hat ein Feuerzeugwurf eines Chaoten auf Schiedsrichter Martin Petersen zum Ausscheiden des VfL aus dem DFB-Pokal durch Disqualifikation geführt – und das, obwohl die Lila-Weißen 19 Minuten vor Schluss gegen das aufgemotzte Projektteam von RB Leipzig mit 1:0 geführt hatten. Der VfL ist am Boden, Trainer Maik Walpurgis wird nach zwei soliden Spielzeiten die Wende nicht mehr zugetraut – in die Verantwortung genommen wird nun Joe Enochs, Rekordspieler des VfL...