VfL Osnabrück: 25 Monate Trainer Bilanz von Joe Enochs: Leistungsabfall diesmal zu früh

Osnabrück. Er ist Rekordspieler des VfL Osnabrück – und angesichts seines bis ins Jahr 2020 laufenden Vertrages schien es durchaus möglich, dass Joe Enochs auch als Trainer eine Ära bei den Lila-Weißen prägen kann. Nun ist Enochs an diesem Mittwoch entlassen worden: Zwei Jahre, einen Monat und zehn Tage nach seinem Einstieg als Cheftrainer des Fußball-Drittligisten. Ein Rückblick.

Die Vorgeschichte: Joe Enochs, geboren am 1. September 1971 in Petaluma, Kalifornien, lernte in den USA das Fußballspielen und ging als Profi 1994 nach Deutschland zum FC St. Pauli für damals 40000 Mark Ablöse. Zwei Jahre später wechselte der damals 24-jährige für 27000 Mark zum VfL Osnabrück, wo er bis zu seinem Karriereende im Jahr 2008 bleiben sollte – und mit 376 Punktspiel-Einsätzen zum Rekordspieler des VfL wurde. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wurde Enochs zunächst Trainer bei der VfL-U23. In der Saison 2010/11 agierte er bereits kurzzeitig als Interimstrainer bei den Profis, nachdem das Team unter Trainer Karsten Baumann auf den Relegationsplatz der 2. Bundesliga abgerutscht war. Da Enochs damals aber lediglich die Trainer-B-Lizenz besaß, agierte er offiziell nur zwei Spiele als Chef an der Seitenlinie (in Karlsruhe, 2:2, gegen Bielefeld, 0:0). Für die übrigen fünf Ligaspiele sowie die anschließende Relegation gegen Dynamo Dresden übernahm offiziell A-Lizenz-Inhaber Heiko Flottmann das Amt des Chef-Coaches, Enochs arbeitete als Co-Trainer weiter. Nach dem Abstieg 2011 kehrte Enochs wieder als Trainer zur U23 zurück, gab dieses Amt aber 2014 an Alexander Ukrow ab und übernahm die A-Jugend des VfL.

24. August 2015: Joe Enochs, inzwischen Inhaber der Fußballehrer-Lizenz, wird zunächst Interimstrainer bei den Profis: Vorgänger Maik Walpurgis war nach einem schwachen Saisonstart in der 3. Liga mit nur zwei Punkten aus vier Spielen entlassen worden – dazu gab es im Vorfeld das Aus im DFB-Pokal nach dem Abbruch der Partie gegen RB Leipzig infolge des Feuerzeug-Wurfes eines Chaoten auf Schiedsrichter Martin Petersen. „Wenn man sieht, dass etwas in die falsche Richtung läuft, muss man konsequent entscheiden“, begründet VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend damals die Entlassung von Walpurgis trotz eines langfristig laufenden Vertrages. Den Entlassungsbeschluss hat Wehlend damals mit Vizepräsident Uwe Brunn, Präsident Hermann Queckenstedt und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Olaf Becker abgestimmt und am Montagmorgen nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock verkündet. Bereits einen Tag später sitzt Enochs als Interimstrainer mit Unterstützung von Alexander Ukrow und Daniel Thioune beim Auswärtsspiel in Cottbus auf der Bank – in dieser Besetzung feiert der VfL zwei Siege: In Cottbus (2:1) und gegen Kiel (3:2).

3. September 2015: Zwei Tage nach seinem 44. Geburtstag wird Enochs auch offiziell zum Cheftrainer des VfL Osnabrück ernannt. Der Verein verkündet dies an einem Donnerstag, nachdem er mit allen Beteiligten seit Montagmorgen die neue personelle Besetzung abgestimmt hat. Die Lösung: Enochs erhält zunächst einen Vertrag bis Sommer 2017 (knapp zwei Jahre). Co-Trainer wird zunächst kurzfristig Alexander Ukrow, der vier Tage später durch Wolfgang Schütte ersetzt wird und in seine Funktion als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums zurückkehrt. Daniel Thioune übernimmt die A-Jugend des VfL und die sportliche Leitung des NLZ. Enochs verkörpere den Osnabrücker Weg, kommentiert damals die Neue Osnabrücker Zeitung.

Vorrunde 2015: Mit einem fulminanten 4:0-Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden beginnt die Ära Enochs als Cheftrainer – eine folgende schwächere Phase kontert der VfL aber mit starken Ergebnissen bis zur Winterpause. Zu Weihnachten liegt der VfL auf Rang fünf, nur drei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz zwei und Relegationsrang drei, in 17 Spielen unter Enochs hat die Mannschaft 30 Punkte geholt. Der Trainer, der durch einen Systemwechsel die Mannschaft stabilisiert hat, sah seine Fußballer trotz des Verkaufes von Nicolas Feldhahn zum FC Bayern und der schweren Verletzung von Simon Tüting auf dem richtigen Weg. „Ich bin zufrieden, wenn wir im Schnitt die 1,5 Punkte pro Spiel holen (...), an diesem Ziel lasse ich mich messen“, sagte Enochs in einem NOZ-Interview im Herbst 2015. Zudem soll die Qualifikation für den DFB-Pokal gelingen – und die Integration von Spielern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.

Rückrunde 2015/16: Der Start ist vielversprechend: Beginnend mit dem 2:1-Starterfolg gegen den VfR Aalen bleibt der VfL sechs Spiele in Serie ungeschlagen. Dann folgt in einem Mittwochabend-Heimspiel eine ernüchternde 0:3-Pleite gegen die Übermannschaft Dynamo Dresden. Der entscheidende Bruch? Bis zum Saisonende gelingen dem VfL in zehn Spielen nur noch zwei Siege, gegen die direkte Konkurrenz aus Großaspach und Würzburg reicht es zu Hause nur zu (teilweise recht glücklich errungenen) Unentschieden. Vor allem im Saisonfinale enttäuscht der VfL: Hatte man in Chemnitz angesichts der noch existierenden Aufstiegschance noch voll auf Sieg gespielt und verloren, schaffte man es im letzten Heimspiel bei einer blutleeren Vorstellung beim 1:3 (Torschütze: der damals 17-jährige Steffen Tigges) nicht, einen Punkt gegen Fortuna Köln zu holen. Der hätte aber zu Rang vier und der der damit verbundenen DFB-Pokal-Qualifikation gereicht. Weil der VfL schon zuvor im Landespokal am damaligen Oberligisten 1. FC Germania Egestorf-Langreder gescheitert war, verfehlte Osnabrück das Ziel der Qualifikation für den DFB-Pokal. In der Liga hatte der VfL unter Enochs einen Punkteschnitt von 1,7 erzielt.

Das zweite Jahr unter Enochs: Wieder eine gute Vorrunde. Eine umgekrempelte VfL-Elf straft trotz prominenter Abgänge wie Marcos Alvarez, Massimo Ornatelli und David Pisot (nach dem Saisonstart) Kritiker lügen – zuvor unbekannte Neuzugänge wie Kwasi Okyere Wriedt und Nazim Sangaré sowie der überraschend stark aufspielende Marc Heider schlagen ein. Dazu spielen Alexander Dercho, Halil Savran und Christian Groß als tragende Säulen der Mannschaft stark auf. Aufmerksame Beobachter erkennen aber bereits gegen Ende der Vorrunde – beginnend mit dem Ausfall von Groß (Kreuzbandriss) – einen Leistungsknick . Der wird noch übertüncht durch gute Ergebnisse ( abgesehen vom Vorrunden-Abschluss beim 1:3 in Paderborn). Zur Winterpause steht der VfL auf Rang drei mit 1,68 erzielten Punkten pro Spiel.– und Enochs ist zurecht zufrieden damit.

Die Rückrunde 2016/17: Ein erneuter Leistungsabfall.Der Auftakt weckt Euphorie mit dem 3:0-Derbysieg gegen Münster und dem geholten Punkt beim 2:2 beim großen Aufstiegsfavoriten MSV Duisburg. Danach gibt es aber nur noch fünf Siege bei neun Niederlagen in den verbleibenden 17 Spielen bis zum Saisonende. Schmerzlich vermisst werden nicht zuletzt von Enochs die Führungsspieler Groß uns Savran, dazu gab es im letzten Viertel der Saison weitere Ausfälle. Nach einem mageren 1:1 beim wegen einer Insolvenzerklärung quasi feststehenden Absteiger FSV Frankfurt ist die Stimmung am Boden – vier Tage später sichert die Mannschaft mit dem 2:0-Heimsieg gegen den Oberligisten Arminia Hannover im Landespokal die Qualifikation für den DFB-Pokal. Am Tag darauf verkündet der Verein die Vertragsverlängerung mit Enochs bis Sommer 2020 – für viele in dieser Situation überraschend, wobei Trainer und Verein erklären, die Verständigung auf diesen Schritt habe schon länger festgestanden. Am Ende schließt der VfL die Saison mit im Schnitt 1,42 Punkten pro Spiel als Sechster ab – mit neun Punkten Rückstand auf Rang drei, 13 Punkten Rückstand auf Rang zwei und zehn Punkten Vorsprung auf Rang 18, den sportlichen Abstiegsplatz. Dazu trübt der Manipulationsversuch der letzten Partie gegen Paderborn, maßgeblich vorangetrieben durch Ex-VfL-Abwehrspieler Tobias Willers, das Bild.

Die Vorrunde 2017/18: Enttäuschend. Verletzungen wichtiger Leistungsträger (Alexander Dercho, Christian Bickel), dazu der Verkauf der Fußballer Kwasi Okyere Wriedt und Nazim Sangaré nach ihrer Reife zu Stützen der Mannschaft, dazu die zunächst schleppend verlaufende Integration der als Ersatz geholten Spieler und Formschwankungen bei Leistungsträgern: Es gibt viele Erklärungsansätze dafür, warum der Saisonstart für Enochs in diesem Jahr alles andere als leicht zu meistern war. Dennoch vermissten Beobachter zuletzt eine spielerische Linie auf dem Feld – und auch Impulse bezüglich der Körpersprache der Kicker auf dem Feld. Die Mannschaft strahlte in den Ligaspielen nicht mehr aus, das Ruder herumreißen zu können. Die Probleme hatten sich bereits in der Saisonvorbereitung bei mauen Leistungen und schwachen Resultaten gezeigt – und der Trainer muss sich vorwerfen lassen, dagegen kein Mittel gefunden zu haben. In der aktuellen Spielzeit holte der VfL nur 0,91 Punkte pro Spiel, saisonübergreifend waren es aus den letzten 28 Ligaspielen 28 Punkte (Schnitt 1,0) – der hätte in den meisten der bisher neun Drittliga-Spielzeiten nicht zum Klassenerhalt gereicht.

Wohl auch deshalb entschloss sich die Vereinsführung nun, zu handeln – trotz des Erstrundensieges im DFB-Pokal gegen den HSV und der Tatsache, dass die erneute Qualifikation für den Wettbewerb nach dem 5:0-Erfolg bei der SVG Göttingen im Viertelfinale des Landespokals in Reichweite ist. Die weiteren selbst von Enochs verfolgten Ziele darf man als halb erfüllt bewerten: Die vermehrte Integration von Jugendspielern aus dem eigenen Nachwuchs in den Punktspielbetrieb schreitet abseits von Steffen Tigges nicht wirklich voran. Und auch über das verbesserte Auftreten auf und neben dem Platz darf man angesichts des Verlaufes des Jahres 2017 diskutieren. Wobei es sicher auch zu einfach wäre, an beiden Dingen ganz allein Enochs die Schuld zu geben.