Ende einer Zusammenarbeit: Joe Enochs muss als Trainer des VfL gehen, der Sportliche Leiter Lothar Gans hat sich vergeblich für einen Verbleib des Amerikaners ausgesprochen. Foto: Imago/osnapix

hp Osnabrück. Lothar Gans hat sich gegen eine Entlassung von Joe Enochs ausgesprochen und wird als Konsequenz nicht mehr so eng wie bisher an der Mannschaft und am neuen Trainer sein. In seiner letzten Saison in der Funktion als Sportlicher Leiter will er aber weiter für den VfL Osnabrück arbeiten: „Der Verein steht über allem.“