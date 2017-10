Osnabrück. Nach 21 Jahren als Spieler, Nachwuchskoordinator und -trainer sowie als Chefcoach der Profimannschaft muss Joe Enochs den VfL Osnabrück verlassen. Die Lila-Weißen verlieren eine Identifikationsfigur, was ihm aber als Trainer in der Öffentlichkeit keinen Bonus einbrachte. Ein Kommentar von Harald Pistorius, der den Weg vom Joe Enochs vom ersten Tag an verfolgt hat.

Das ist kein Trainerwechsel wie viele andere – nicht mal beim VfL Osnabrück, wo die wenigsten Fußballlehrer ihren Vertrag erfüllten. Den meisten erging es am Ende wie Joe Enochs, doch der Amerikaner war und ist keiner wie jeder andere. (Weiterlesen: Der VfL beurlaubt Trainer Enochs)

Immer loyal, immer korrekt, immer für andere da: Enochs war als Trainer, was er schon als Spieler war – ein bis zur Verbissenheit ehrgeiziger Teamspieler, der in der Lage war, sein Ego hinter die Interessen einer Gemeinschaft zu stellen. (Video-Interview mit Joe Enochs: Hier glaubte der Trainer noch an seine Chance)

Das machte ihn zu einer Identifikationsfigur, die für den VfL gerade in den Aufbaujahren nach dem Ausstieg von Mäzen Hartwig Piepenbrock so wertvoll war. Spielweise und Auftreten waren Teil des Wandels, der den VfL wieder nach oben brachte in der Gunst des Publikums.

Daran darf man erinnern, wenn es gilt, diese Trainer-Entlassung einzuordnen. Hier ist kein Job-Hopper gefeuert worden, der schnell die Sachen in seinem Appartement packt, in sein auswärtiges Zuhause fährt und dort nach dem nächsten Verein Ausschau hält. Sondern ein Osnabrücker, der über den Fußball und den VfL hinaus ein Sympathieträger mit Vorbildcharakter war und ist. (Weiterlesen: Das sagten VfL-Spieler nach dem Pokalspiel in Göttingen)

Dass das einige Menschen vergessen, die Hass und Häme verbreiteten, ist nur ein trauriger Beleg dafür, dass sich rund um den Fußball Existenzen austoben, die nicht mal wissen, was Respekt ist und wie man Anstand schreibt.

Unabhängig davon ist die Entscheidung, sich von Enochs in dieser Saison zu trennen, vertretbar und nachvollziehbar. Zu verkrampft, zu belastet und zu formschwach trat die Mannschaft auf, als dass man diesen Trend übersehen durfte. Ansätze zur Besserung waren schwer erkennbar. Bei den Verantwortlichen wuchs die Angst vor der Dynamik einer Abwärtsspirale, die schon besser besetzte Mannschaften in den Abgrund gezogen hat. Diese Angst war schon nach dem 1:4 in Münster größer als der Glaube an Enochs.

Dabei spielten natürlich auch die enttäuschenden Endphasen der beiden letzten Spielzeiten eine Rolle, als der VfL zunächst Hoffnungen geweckt, dann aber nicht erfüllt hatte. Nach den Missklängen bei diesen Schlussakkorden wollte niemand mehr hören, dass Enochs im Vergleich zu seinen Vorgängern über kleinere und tendenziell schrumpfende Personaletats verfügte.

Doch der Amerikaner trug das mit, aus Loyalität zum Club. Er stimmte Spielerverkäufen zu wie zuletzt bei Nazim Sangaré und Kwasi Okyere Wriedt. Er ging den schwierigen Weg und baute lieber Nachwuchsspieler auf und ein, anstatt fertige Spieler zu fordern. Vielleicht hätte er sich den Gepflogenheiten der Branche anpassen müssen und alles dem persönlichen Erfolg unterordnen müssen.

„Er konnte und wollte kein Arschloch sein, weil es ihm um seinen VfL ging“ – das hat ein Spieler nach der Entlassung gesagt. Wahrscheinlich muss sich Enochs ändern, wenn er im Profifußball bleiben will, und vielleicht fällt ihm das leichter, wenn er bei einem Verein arbeitet, ohne einen Rucksack voller Emotionen, Erinnerungen und Verbundenheit mit sich herumzuschleppen.

Normalerweise sollte man nicht all zu viel auf die Aussagen der Spieler nach einer Trainerentlassung geben. Auch die Profis in der 3. Liga wissen längst ihre Äußerungen gezielt zu setzen und abzuwägen. Doch was nach dem Spiel in Göttingen und in den Stunden nach der Trennung von Joe Enochs von VfL-Spielern gesagt wurde, kann man kaum ignorieren: Hier geht offenbar ein Trainer, der bei seinen Spielern menschlich und fachlich in hohem Ansehen stand – und auf die sich sein Nachfolger freuen kann, wer immer es ist.