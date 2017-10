hp/jka Osnabrück. Am Mittwochmorgen haben sich Trainer Joe Enochs und sein Assistent Wolfgang Schütte von der Mannschaft des VfL Osnabrück verabschiedet. Für das Duo und die Spieler waren es emotionale Momente auf der Illoshöhe.

Joe Enochs und Wolfgang Schütte wurden am Mittwochmorgen bei einem Gespräch im Remarque-Hotel von VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Vizepräsident Uwe Brunn über die Entscheidung informiert. Danach verabschiedeten sich die beiden Trainer von der Mannschaft – es waren emotionale Momente im Funktionstrakt auf der Illoshöhe. Bei mehreren Spielern flossen Tränen, andere mussten den Raum verlassen, um sich zu sammeln.

Groß: Traurig und schade

„Wir wussten, dass der Druck da ist und dass die Ergebnisse gefehlt haben“, sagte Mittelfeldspieler Christian Groß. Trotzdem sei die Entscheidung „überraschend“ für die Mannschaft gewesen. „Es geht für uns weiter, aber es ist trotzdem traurig und schade, für die ganze Mannschaft und auch für mich: Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer und unter ihm einige Schritte in meiner Entwicklung gemacht“, sagte der 28-Jährige.

Álvarez: Wir hatten die Hoffnung auf eine letzte Chance

„Es ist nicht die erste Trainerentlassung für mich, aber diese war besonders emotional. Alle waren heute Morgen geknickt. Wir hatten ein besonderes Verhältnis zum Trainer. Er wusste, wie er mit jedem Einzelnen umgehen musste. Das ist schon etwas Besonderes in dem Geschäft“, sagte Marcos Álvarez. „Wir haben in Göttingen gut gespielt und gehofft, dass er vielleicht noch eine letzte Chance bekommt.“ Dass auch das Votum der Mannschaft, die dem Trainer ihre Rückendeckung zugesichert hatte, nicht als Argument ausreichte, musste der 26-Jährige akzeptieren: „Als Spieler bist du nur eine ganz kleine Schachfigur auf dem Spielfeld.“

„Überzeugt, dass wir mit dem Trainerteam die Wende geschafft hätten“

Álvarez nutzte die Trainerentlassung nicht, um die Verantwortung für die vergangenen Spiele abzuwälzen. Individuelle Fehler hätten den VfL um den Erfolg gebracht. „Wenn du einen Plan hast, aber der immer wieder durch ein Gegentor in den ersten Minuten über den Haufen geworfen wird, kannst du als Trainer machen, was du willst, selbst wenn du Pep Guardiola oder Louis van Gaal heißt. Wir haben in den letzten Spielen viele individuelle Fehler gemacht. Da kann auch der Trainer nichts dran machen“, nahm er Enochs in Schutz und betonte: „Wir Spieler werden auch nach der Entscheidung nicht von heute auf morgen unsere Meinung ändern: Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Trainerteam die Wende hätten schaffen können.“

Savran: Das ist der Mannschaft nahe gegangen

„Ich habe es in den letzten Wochen oft gesagt: Wir haben immer hinter dem Trainer gestanden“, betonte Kapitän Halil Savran. „Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Trainerentlassungen sind immer blöd, und wir haben alle schon mal solche Momente erlebt, aber die Trennung heute ist der Mannschaft nahe gegangen. Es war sehr emotional und es fällt mir schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden.“ Dass auch der 5:0-Sieg im Niedersachsenpokal-Viertelfinale nicht reichte, um den Job des Trainers zu sichern, tat Savran leid. „Wir kennen alle die Mechanismen im Fußball, aber in Göttingen haben wir mit jeder Faser, mit jedem Sprint noch mal versucht, alles für den Trainer zu tun. Wir sind natürlich auch von uns enttäuscht, dass wir das in den Spielen zuvor nicht immer hinbekommen haben.“

Enochs: Erst einmal alles verarbeiten

Joe Enochs wollte sich nach dem Gespräch mit der Mannschaft nicht mehr äußern. „Ich möchte das alles erst mal verarbeiten und ein wenig zur Ruhe kommen. Dann werde ich auf jeden Fall auch meine Sicht der Dinge darstellen“, sagte der Trainer, nachdem er seine Sachen gepackt und die Illoshöhe verlassen hatte – für immer? Enochs ging, aber nicht ohne den Spielern mit auf den Weg gegeben zu haben, dass er an sie glaube und dass die Mannschaft alles tun solle, um den VfL aus der aktuellen Lage herauszuholen.

Álvarez: Wir Spieler müssen Karren aus dem Dreck ziehen – egal, welcher Trainer kommt

Für die Mannschaft geht die Arbeit am Dienstag mit der nächsten Trainingseinheit weiter. Wer dann an Enochs‘ Stelle Regie führt, ist offen. „Auch wenn es menschlich für uns alle hart war, sind wir Spieler des VfL Osnabrück und müssen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Das ist die Aufgabe der Spieler, egal, welcher Trainer kommt“, sagte Álvarez.

Savran: Sind in der Pflicht, Ergebnisse zu erzielen

Kapitän Savran sagte: „Es klingt blöd, aber wir müssen jetzt wieder nach vorne gucken und weitermachen: Wir Spieler stehen in der Pflicht, die Ergebnisse zu erzielen, was uns in den letzten Wochen leider nicht gelungen ist.“