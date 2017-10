lod/dah Osnabrück. Am 24. August 2015 wurde Joe Enochs offiziell neuer Cheftrainer beim VfL Osnabrück. In zahlreichen Interviews sprach Enochs von Höhen- und Tiefflügen, dem Hunger auf den Sieg und die „volle Dosis Fussball“. Ein Überblick über die Gespräche des VfL-Trainers mit unserer Redaktion.

Rund eine Woche nach seinem offiziellen Amtsantritt als Cheftrainer des VfL Osnabrück im August 2015 äußerte Enochs klare Vorstellungen von seinem Job. „Ich möchte daran gemessen werden, wie ich arbeite. Und wenn das am Ende des Tages nicht gut ist, dann habe ich den Job nicht verdient “, sagte er im Interview.

Zwar sei Enochs sehr zufrieden mit seiner vorherigen Stelle im Nachwuchsleistungszentrum gewesen, er habe aber dennoch auf seine „Chance gewartet“. Acht Spiele als Cheftrainer im Amt resümierte er: „Die Arbeit mit der Mannschaft, die Arbeit im Trainerteam – das ist die volle Dosis Fußball. Das liebe ich.“

Trotz einer Reihe von Niederlagen sagte Enochs im April 2016: „Mir bringt es trotzdem Spaß, jeden Tag mit der Mannschaft zu arbeiten. Mir bringt keinen Spaß, solche Fragen zu beantworten“. Zuvor hatte der VfL gegen die U23 des FSV Mainz nur ein Unentschieden erzielt. Mit der Art und Weise, wie das 1:1 gegen die Mainzer zustande kam, sei Enochs aber „sehr zufrieden“ gewesen.

In seinen zwei Jahren als Trainer des VfL-Osnabrück hat Joe Enochs unserer Redaktion zahlreiche Interviews gegeben. Foto: dpa

Die Enttäuschung nach dem verpassten Einzug des VfL Osnabrück in den DFB-Pokal im Mai 2016 war für die Mannschaft des VfL groß. Auch mit einem Tag Abstand war sie nicht kleiner geworden, sondern noch gewachsen, „weil wir sehen, dass wir eine Riesenchance hatten, in den DFB-Pokal einzuziehen“, sagte Enochs im Interview.

Rund zwei Wochen vor dem Start der 3. Liga in der Saison 2016/2017 zogen wir mit VfL-Cheftrainer Zwischenbilanz. Über die Mentalität seiner Spieler sagte Enochs: „Heute sind die Jungs so professionell, vernünftig, zielstrebig und sehr gut erzogen. Sie rauchen und trinken nicht und gehen lieber früh ins Bett, damit sie am anderen Tag fit sind und Gas geben können.“

Mit den Leistungen in der Vorrunde der Drittligasaison 2016/17 war Enochs zufrieden. Kurz vor Weihnachten betonte er, dass er gerne beim VfL bleiben würde: „Wir sind hungrig auf die Rückrunde, unsere Mannschaft ist extrem ehrgeizig und hat noch Potenzial.“

Verpasste Chancen und ein Teufelskreis aus miesen Stimmungen und Ergebnissen: Kurz vor der Sommerpause bilanzierte Enochs die Saison 2016/17 und räumte ein: „Ich hätte auf die Aufstiegs-Tube drücken können, vielleicht sogar müssen.“