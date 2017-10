Wehlend: Der ausschlaggebende Punkte ist ausschließlich die sportliche Bilanz und nicht das Kesseltreiben, das in der Stadt und der Region eingesetzt hat. Davon nehme ich unsere organisierte Fanszene aber auch ausdrücklich aus. Joe wurde nicht aufgrund des Drucks von Sponsoren beurlaubt, wie es früher vielleicht mal der Fall war. Druck halten wir aus, das ist Teil der Stellenbeschreibung. Ausschlaggebend ist am Ende des Tages die sportliche Bilanz.

Brunn antwortet zu Vorfällen nachts bei Enochs zuhause ("Bambule") und grundsätzliche Anfeindungen: Wenn es so weit geht im Profifußball, müssen wir da sehr genau hinschauen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit solchen Situationen in Zukunft umgehen.

Wehlend: Es ist erschreckend: Die Fans in Osnabrück haben danach gelechzt, dass eigene Jugendspieler eingebaut werden. Dann wird moniert, wenn Steffen Tigges spielt und am Ende kriegt der Trainer die Prügel ab. Ich bin erschrocken, was da im Umfeld manchmal passiert. Wir müssen uns Gedanken machen, was da passiert. Joe hat die Nachwuchsarbeit geprägt und die Verzahnung zwischen Jugend und Profis hat nie so gut funktioniert wie unter ihm. Er hat nachhaltig gearbeitet. Dass die Arbeit für Joe bei den Profis nun zu Ende geht, ist auch für mich eine persönliche Niederlage und wird meine weitere Arbeit prägen.