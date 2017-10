Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Trainer Joe Enochs beurlaubt. Das haben die Lila-Weißen am Mittwochvormittag mitgeteilt.

„Am heutigen Mittwochvormittag hat der VfL Osnabrück Joe Enochs von seinen Aufgaben als Cheftrainer des Lizenzspielerkaders freigestellt. Neben Enochs wurde auch Wolfgang Schütte als Co-Trainer beurlaubt“, schrieb der VfL in seiner Mitteilung. Eine ausführliche Erklärung soll es um 15 Uhr auf einer Pressekonferenz mit Vizepräsident Uwe Brunn und Geschäftsführer Jürgen Wehlend geben (wir berichten dann live auf noz.de und in unserer News-App).

Weiterlesen: Krisensitzung nach dem 1:4-Debakel in Münster

Die Entscheidung, sich von Enochs zu trennen, ist nach Informationen unserer Zeitung bereits am Wochenende nach der 1:4-Niederlage im Derby bei Preußen Münster gefallen. Der Verein beschloss aber, dass Enochs die Mannschaft zunächst noch im Viertelfinale des Niedersachsenpokals am Dienstag betreuen sollte. Geschäftsführer Jürgen Wehlend kündigte aber bereits personelle Konsequenzen an und gab kein klares Bekenntnis pro Enochs ab.

Am Dienstag erfüllte der VfL seine Pflichtaufgabe mit dem 5:0-Sieg bei der Spielvereinigung Göttingen. Am Tag darauf musste Enochs gehen, der bis zuletzt betont hatte, dass er von seiner Arbeit überzeugt ist.