„Wir stehen alle hinter dem Trainer“ VfL-Stimmen zum Pokalsieg in Göttingen

Göttingen. Mit einem klaren 5:0-Sieg bei der SVG Göttingen sind die Drittligafußballer des VfL Osnabrück ins Halbfinale des NFV-Pokals eingezogen. Nach dem Spiel war nicht nur Sieg, sondern auch Trainer Joe Enochs ein Thema. So äußerten sich Spieler des VfL Osnabrück nach dem 5:0 in Göttingen.

Jules Reimerink: „Eine Pflichtaufgabe, ja. Aber ich glaube, dass wir sie sehr gut gelöst haben. Wenn es hier lange 0:0 steht, dann wird es auch gegen so einen Gegner schwer. Der Druck war groß, weil wir es auf dem Platz in den letzten Wochen nicht hinbekommen haben. Wir lieben unseren Trainer, heute haben wir alle Gas gegeben, auch für unseren Coach.“

(Weiterlesen: Hier gibt´s den Liveticker aus Göttingen zum Nachlesen).

Adam Sušac: „Ich wurde vorsichtshalber wegen Achillessehnenproblemen in der Halbzeit ausgewechselt. Es ist nicht weiter schlimm. Der Sieg ist sehr wichtig für uns. Wir alle stehen unter Druck. Das war wieder ein guter Anfang für die nächsten Spiele. Ich kann nur an die Fans appellieren, dass sie uns weiter unterstützen. Wir kämpfen und beißen und geben alles für diesen Verein. Was die Trainerdiskussion betrifft, kann ich zu 100 Prozent dem zustimmen, was schon unser Kapitän Halil Savran gesagt hat. Wir stehen alle hinter dem Trainer.“

Halil Savran: „Ein Pflichtsieg nach den vergangenen unangenehmen und turbulenten Tagen. Den Druck müssen wir wegstecken. Das gehört zum Geschäft. Wir stehen als Mannschaft zusammen. Ich kann nur sagen, dass wir alle mit Herzblut dabei sind und alles tun, wieder erfolgreich zu spielen.“

Marcos Álvarez: „Das hat gutgetan. Wir haben souverän gewonnen und nichts anbrennen lassen. Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen, das hat geklappt. Am Ende müssen wir gemeinsam dadurch. Mannschaft und Trainer stehen sich fachlich wie menschlich sehr nahe.“

Marc Wachs: „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und verdient gewonnen. Heute sind wir als Team gut aufgetreten. In jedem Spiel haben wir Druck. Entsprechend war er heute auch – und wir haben alles gut gemeistert.“