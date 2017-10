Mittwoch Entscheidung um Enochs? VfL Osnabrück: 5:0 – aber Trainerfrage weiter offen

Göttingen. Solide und seriös löst der VfL Osnabrück die Pflichtaufgabe im NFV-Pokal. Nach dem 5:0 bei Oberligist Spielvereinigung Göttingen steht die Mannschaft im Halbfinale und ist nur noch einen Sieg entfernt von der Qualifikation für den DFB-Pokal 2018/19.

Für die Position und die Zukunft von Trainer Joe Enochs bedeutet dieser wertvolle Sieg – nichts. Allem Anschein nach ist die Clubführung noch dabei, die Erkenntnisse der Krisengespräche vom Sonntag auszuwerten und zu einem Ergebnis zu kommen. Eine Entlassung steht nach wie vor im Raum, ist aber noch keine beschlossene Sache. Möglicherweise kommt es heute zu einer Entscheidung in der Trainerfrage – so oder so: entweder Trennung oder ein klares Bekenntnis zu Enochs. Weiterlesen: VfL erfüllt Pflicht in Göttingen

Enochs: Diese Fragen müssen anderen gestellt werden

„Ich kann dazu nichts sagen, diese Fragen müssen anderen gestellt werden“, sagte Enochs nach dem Spiel, „man hat gesehen, dass die Mannschaft sich aus der Situation befreien will. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der Liga wieder in die Spur kommen. Ich werde mich jetzt mit der Mannschaft auf das Spiel gegen Magdeburg vorbereiten.“

VfL-Stimmen zum Pokalsieg in Göttingen: Wir stehen alle hinter dem Trainer

In Göttingen legte die auf zwei Positionen veränderte Startelf – für den gesperrten Appiah und den angeschlagenen Iyoha kamen Groß und Alvarez – eine solide und seriöse Leistung hin. Dem Oberligisten, der sich nicht einmauerte, sondern anfangs durchaus gefällig mitspielte, wurde durch zwei schnelle Tore von Heider (5.) und Alvarez (22.) der Schneid abgekauft. Beide Treffer leitete der formstarke Groß ein, dessen Rückkehr der Mannschaft ebenso guttat wie der Schwung von Alvarez.

Der besorgte nach der Pause das 3:0 (50.), danach waren Kraft und Moral der Feierabendfußballer aufgezehrt. Der VfL beherrschte die Szene und versuchte, den Frust der letzten Wochen mit Spielfreude und Toren zu verscheuchen. Dabei hätten mehr Treffer fallen müssen, doch Reimerink, Renneke und Danneberg ließen gute Möglichkeiten aus. Eine Tordoublette – zweimal legte Falkenberg auf, zweimal vollendete Savran – sorgte für das standesgemäße Endresultat.

Halbfinale Ostern 2018

Im Halbfinale, das während der Osterzeit 2018 (29. März bis 2. April) ausgetragen wird, muss der VfL entweder bei Oberligist Arminia Hannover, beim SSV Jeddeloh II oder SV Drochtersen/Assel (beide Regionalliga) antreten. Die Auslosung erfolgt noch in diesem Jahr in der NFV-Zentrale in Barsinghausen. Beide Finalisten erreichen die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19, dort sind ihnen 160000 Euro und ein Heimspiel gegen einen Club aus der Bundesliga oder der 2. Bundesliga sicher.

Empfangen wurde der VfL in Göttingen von dem Transparent „Derbyversager“, das vor der Fankurve hing, aber noch vor dem Pausenpfiff abgenommen wurde. Dasselbe Plakat hatte die Spieler bei der Rückkehr aus Münster am Samstag auf der Illoshöhe begrüßt.

Trennung oder Chance zur Trendwende?

Im Stadion am Stadtweg verfolgten auch Geschäftsführer Jürgen Wehlend, Sportchef Lothar Gans und Vizepräsident Uwe Brunn die Partie. Die drei sind letztlich federführend in der Trainerfrage. Ob es zu einer schnellen Trennung kommt, ob Enochs noch die Chance zur Trendwende im nächsten Spiel am 13. Oktober gegen Magdeburg bekommt oder schon vorher das Vertrauen erhält – alles drin beim VfL.