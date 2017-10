Am Dienstag ohne Appiah in Göttingen VfL Osnabrück: Vorletzter Schritt in den DFB-Pokal 2018/19

Osnabrück. Unter dem Eindruck der Negativserie, dem Absturz auf einen Abstiegsplatz in der 3. Liga und der öffentlichen Debatte um die Zukunft von Trainer Joe Enochs ist der VfL Osnabrück am Montagnachmittag nach Göttingen aufgebrochen. Dort findet am Dienstag um 16 Uhr das Viertelfinale im Niedersachsenpokal statt.

Drei Spieler aus dem Aufgebot vom 1:4 in Münster fehlten, als der VfL am Montagnachmittag nach einer Trainingseinheit und einem gemeinsamen Essen nach Göttingen aufbrach. Marcel Appiah ist wegen seiner Roten Karte aus dem DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV (3:1) gesperrt; auch im Zweitrundenspiel am 25. Oktober gegen den 1. FC Nürnberg wird der Abwehrchef fehlen.

Außerdem fehlen Furkan Zorba, den eine Erkältung erwischt hat, und Steffen Tigges, der mit der U20-Auswahl des DFB unterwegs ist. Die freien Plätze im Kader besetzen der zuletzt gesperrte Christian Groß, Sebastian Klaas und Marcel Ruschmeier.

„Wir sind auf einen Gegner eingestellt, der sich hinten reinstellen und auf Konter setzen wird“, sagte Trainer Joe Enochs, „wir haben die Göttinger beobachtet und wissen, dass sie in Yannick Freyberg einen schnellen Konterstürmer haben, auf den wir besonders aufpassen müssen.“ Enochs wird wahrscheinlich Kamer Krasniqi neben Adam Susac in der Inneverteidigung aufbieten und Marcos Alvarez als zweite Sturmspitze neben Halil Savran aufstellen.

Der VfL will im Stadion am Sandweg den vorletzten Schritt in den DFB-Pokal 2018/19 machen. Wie immer in den letzten Jahren reicht der Einzug ins Landespokal-Finale zur Qualifikation für den lukrativen Wettbewerb, in dem allein die erste Runde ein Antrittsgeld von 160000 Euro beschert – zuzüglich des Einnahmeanteils aus einem Heimspiel gegen Club aus der Bundesliga oder der 2. Bundesliga.

Die SVG Göttingen hofft auf 1000 Zuschauer und ist eingerichtet auf 350 VfL-Fans. Trotz der anhaltenden Regenfälle der letzten Tage ist die Austragung der Partie nicht in Gefahr – Stand Montagnachmittag.

Nach einem Freilos in der ersten Runde gewannen die Osnabrücker am 8. August 2017 beim Regionalligisten BSV Rehden mit 3:1. Gastgeber SVG Göttingen erreichte die Runde der letzten Acht durch Siege gegen die beiden Oberliga-Konkurrenten Eintracht Celle (4:0) und Eintracht Northeim (2:2, 5:4 im Elfmeterschießen).

Ab 16 Uhr geht es im Stadion am Sandweg um den letzten Platz im Halbfinale. Das haben bereits der Oberligist Arminia Hannover sowie die Regionalligisten SSV Jeddeloh II und SV Drochtersen/Assel erreicht. Einer aus diesem Trio wäre Ostern 2018 (29. März bis 2. April) Gastgeber des VfL, wenn sich die Lila-Weißen an diesem Dienstag durchsetzen.