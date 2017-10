Osnabrück. Das nächste sportliche Armutszeugnis in Münster, aber der VfL Osnabrück hält vorerst an Trainer Joe Enochs fest. Möglicherweise nur ein Spiel auf Zeit, meint unser Kommentator.

In der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle auch den Heimauftritt des VfL gegen Würzburg bewertet: ein Armutszeugnis, kein Ausrutscher. Nach dem Spiel in Münster kommt ein weiteres desaströses Armutszeugnis hinzu. Der VfL präsentierte sich wie ein Absteiger. Ohne Derby-Gier. Ohne Esprit. Vor allem aber lieferte das Team nicht einmal das Quäntchen Hoffnung auf Besserung der sportlichen Situation.

Dass der VfL nun trotzdem an Trainer Joe Enochs festhält, ist einerseits mutig, weil sich Jürgen Wehlend und Co. nicht vom öffentlichen Kesseltreiben leiten lassen. Andererseits könnte nun der Druck auf das Trainerteam und die Mannschaft vor dem Niedersachsenpokal-Spiel in Göttingen fast unerträglich werden. Dazu ist es schleierhaft, welche neuen Erkenntnisse ein Pflichtsieg gegen den Oberligisten aus Südniedersachsen bringen soll? Muss Enochs bei einer Niederlage doch gehen? Bekommt der Trainer bei einem Weiterkommen „mit Ach und Krach“ eine weitere Chance in der 3. Liga gegen Magdeburg? Vor allem: Wer aus dem Kreis der Verantwortlichen soll die sportliche Leistung objektiv bewerten? Ein Dilemma.

Möglicherweise ist dieses für viele schwer nachvollziehbare Festhalten an Enochs einfach nur darin begründet, dass die VfL-Führung auf Zeit spielen muss, um einen Trainerwechsel seriös vorbereiten zu können. Denn eines ist auch deutlich: Am Sonntag wurde viel analysiert und diskutiert – aber ein klares Bekenntnis, gemeinsam mit dem VfL-Rekordspieler durch die Krise zu marschieren, blieb aus.