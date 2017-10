Wehlend: Es gibt keine Tabus VfL Osnabrück hält weiter an Trainer Enochs fest

Bleibt weiter im Amt: VfL-Trainer Joe Enochs. Foto: osnapix

Osnabrück. Nach dem 1:4-Debakel in Münster will der VfL Osnabrück weiter an Trainer Joe Enochs festhalten. Der 46-jährige Chefcoach wird somit am Dienstag (16 Uhr) beim Niedersachsenpokal-Viertelfinale bei der Spielvereinigung Göttingen auf der Bank sitzen.