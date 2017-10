Mannschaft: Wir stehen zu Enochs Nach dem Derby-Debakel: Krisensitzung beim VfL Osnabrück

jka/al/hp Münster/Osnabrück. Es war ein Bild mit Symbolcharakter: 90 Minuten lang stand VfL-Trainer Joe Enochs in Münster im Regen. Mal fielen die Tropfen nur leicht, mal blies ihm der Wind den Regen stürmisch ins Gesicht. Enochs schrie, dirigierte sein Team engagiert, aber es gab auch Momente, in denen er dastand, die Hände in den Hosentaschen vergraben, und zuschauen musste, wie sein Team mit 1:4 in Münster unterging.

Zum vierten Mal in Folge blieb der VfL Osnabrück ohne Sieg. Die zweite Derby-Niederlage innerhalb von zehn Tagen wog dabei noch schwerer als das 0:1 in Meppen. Die Lila-Weißen rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Die Zeiten werden stürmischer. „Ich habe vor zwei Wochen gesagt: Es kann ungemütlich werden. Jetzt ist es so weit. Der Wind wird rauer“, sagte VfL-Kapitän Halil Savran.

Enochs: Ich zweifle nicht an meiner Arbeit

Das gilt in solchen Situationen insbesondere für den Trainer, der nach dem 1:4 keine Ansprache im Mannschaftskreis auf dem Feld abhielt wie sonst bisher üblich, sondern seine Spieler nur abklatschte, um sich um 15.55 Uhr enttäuscht in die Kabine zurückzuziehen. „Ich werde nicht zurücktreten. Ich zweifele nicht an meiner Arbeit“, sagte Enochs später und bekam von seinen Spielern Rückendeckung.

Savran: Wir stehen hinter dem Trainerteam

„Er ist ein Trainer, der für den Verein und die Mannschaft alles gibt, von morgens um sieben bis in die Nacht hinein. Er ist ein Trainer, den jeder Verein sucht, der mit Herzblut dahinter steht. Es spielt keiner gegen den Trainer. In dieser Hinsicht spüre ich gar nichts bei uns. Wir als Mannschaft stehen geschlossen hinter dem Trainerteam“, betonte Savran, der aber auch ratlos war, warum die Lila-Weißen ihr Potenzial derzeit nicht konstant abrufen können. „Im Moment kippt das Glück nicht auf unsere Seite. Das tut uns auch leid, aber dieses Mitleid braucht niemand. Das will er auch nicht hören“, fühlte der Kapitän mit seinem Trainer.

Álvarez: Der Trainer hat immer einen Plan

„Das ist zurzeit alles viel zu wenig und planlos, was wir machen“, sagte Marcos Álvarez, bezog die Kritik aber ausdrücklich nicht auf Enochs: „Wenn der Trainer Druck hat, hat er das noch nie auf die Mannschaft reflektiert. Er hat uns immer aufgebaut, motiviert und wir haben vor dem Spiel immer einen Plan. Aber wenn du immer in den ersten fünf Minuten ein Gegentor bekommst, wird es schwer, diesen Matchplan zu verfolgen.“

Appiah: Woche für Woche dasselbe

Innenverteidiger Marcel Appiah redete nicht drumherum, sondern übernahm Verantwortung. „Bei der Ecke ist mein Gegenspieler frei. Wir hatten eine klare Zuordnung, ich komme aber nicht dran. So kommen wir schon schwer ins Spiel, und das zweite Tor ist dann noch ein Nackenschlag“, sagte der Innenverteidiger, tief in die Kapuze seines Pullovers zurückgezogen. „Aber es nutzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn es Woche für Woche dasselbe ist, was wir sagen.“

Danneberg: Müßig, über den Trainer zu diskutieren

Tim Danneberg sah Parallelen zu den vergangenen Spielen: In der Videoanalyse werde sich wieder zeigen, dass die Gegentore eigentlich leicht zu verteidigen gewesen wären, „und trotzdem kriegst du vier Dinger, was einfach zu viel ist“. Auch er nahm sich und seine Mitspieler in die Pflicht: „Wenn man den Trainer kennt und weiß, wie er den Fußball und den VfL lebt, ist es müßig, über den Trainer zu diskutieren. Die Fehler, die wir machen, sind einfach leicht zu verteidigen. Der Trainer ist mit sehr viel Akribie dabei. Die ganze Mannschaft steht hinter dem Trainer. Wir sind dafür zuständig, das auf den Platz zu ziehen. Dazu waren wir heute nach dem frühen Nackenschlag nicht in der Lage.“

Spieler können sich Fehler nicht erklären

Genauso groß wie die Rückendeckung für Enochs aus der Mannschaft ist bei den Spielern derzeit allerdings die Ratlosigkeit – und die ist ein schlechter Ratgeber, um aus einem Negativlauf herauszukommen. Erklärungen für die Leistung und die Fehler in Münster fanden selbst erfahrene Spieler wie Kapitän Savran nicht mehr. „Hochgradig peinlich und unangenehm“ sei es, nun „mit diesem Verein und mit diesem Umfeld dort unten in der Tabelle zu stehen“, erklärte er.

Saisonstart so schlecht wie schon lange nicht mehr

In der Drittklassigkeit – sei es in der Regionalliga oder der 3. Liga – ist der VfL noch nie so schlecht gestartet wie in diese Saison. Schlechter standen die Lila-Weißen zuletzt nur in den beiden Zweitligaspielzeiten 2000/2001 und 1988/89 da, als es zum Auftakt zwei Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen gegeben hatte. „Fußball besteht daraus, Druck zu haben. Trotzdem müssen wir am Dienstag unseren Mann stehen und dem Verein das bescheren, was sich gehört: Wir müssen in die nächste Runde kommen“, sagte Savran vor dem Niedersachsenpokalspiel bei Oberligist Spielvereinigung Göttingen: „Dienstag können wir uns so einen Auftritt nicht leisten.“

Wehlend äußert sich nach 1:4 nicht

Ob Enochs dann noch Trainer ist, ist offen. Vor dem Spiel hatte Geschäftsführer Jürgen Wehlend lange mit dem Trainer an der Seitenlinie diskutiert. Nach dem Spiel wollte sich Wehlend nicht öffentlich zur Situation äußern: „Nee, tut mir leid“, sagte er knapp und verschwand, um kurz darauf im Innenraum des Stadions zum Handy zu greifen.

Krisengespräche am Sonntag

Am Sonntagvormittag trafen sich die Verantwortlichen zu Gesprächen, die sich angesichts der Lage wohl nur als „Krisensitzung“ bezeichnen lassen. Welche Ergebnisse dabei erzielt werden und ob diese noch am Sonntag verkündet werden, ist ungewiss.