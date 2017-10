Die Spieler in der Einzelkritik Das VfL-Desaster in Münster – fast alle bekommen ein „mangelhaft“

Osnabrück. Eine desaströse Vorstellung. Der VfL Osnabrück ging im Derby bei Preußen Münster mit 1:4 unter. Die Einzelkritik.

#21 Marius Gersbeck: Verhinderte zumindest ein noch höheres Debakel (unter anderem mit einem gehaltenen Foulelfmeter). Der VfL-Keeper stand beim ersten Elfmeter für die Preußen im Mittelpunkt, als Schiedsrichter Sven Jablonski ein Foul von Gersbeck an Tobias Rühle erkannte. Ein „Kann-Elfmeter“. Note 3,5

#27 Kim Falkenberg: Preußens Martin Kobylanski spielte in der ersten Halbzeit mit dem VfL-Rechtsverteidiger Katz und Maus. Falkenberg war ein ständiger Unsicherheitsfaktor – und wurde zurecht in der Halbzeit ausgewechselt. Note 5

#4 Marcel Appiah: Wo ist seine Zweikampfstärke aus der vergangenen Saison? Beim 1:4 ließ er Nico Rinderknecht völlig frei gewähren. Bei den ersten beiden Gegentreffern war von ihm ebenfalls nichts zu sehen. Note 5

#17 Adam Sušac: Wie Appiah. Dazu lässt sich der in den Vorwochen bärenstark gestartete Kroate offensichtlich von den Unsicherheiten seiner Kollegen anstecken. Note 5

#16 Marc Wachs: Die Nummer vier in einer unglücklich vor dem Torhüter agierenden Abwehrreihe. Note 5

#13 Tim Dannerberg: Der neue Rekordspieler der 3. Liga wurde von seinem Jubiläum nicht beflügelt. Ohne Struktur, ohne Zug nach vorne. Note 5

#29 Kamer Krasniqi: Der Youngster bekam nach langer Zeit wieder eine Chance in der Startelf. Wie der Großteil der Mannschaft deutlich unter seinem Niveau. Note 5

#20 Marc Heider: Die Tugenden, die ihn sonst auszeichneten, rief er fast durchgehend nicht ab. Note 5

#15 Jules Reimerink: Nach einer Denkpause von zwei Spielen stand er sofort wieder in der Startelf. Doch das Geburtstagskind nutzte auf der linken Außenbahn seine Chance nicht – und wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Note 5

#9 Halil Savran: Der Kapitän erzielte per Foulelfmeter das 1:2 und hatte in der ersten Halbzeit eine Torchance. Ansonsten: nichts. Note 5

#25 Emmanuel Iyoha: Ob es sinnvoll war, ihn von der linken Außenbahn in den Sturm zu stellen? Jedenfalls sah er in den vergangenen Wochen über links viel besser aus. In Münster agierte der Youngster ohne Mumm und tauchte ab. Note 5

#3 Furkan Zorba: Kam in der zweiten Halbzeit für Falkenberg – und nahm in der defensiven Dreierkette die Position auf der linken Seite ein. Allerdings ohne für die nötige Stabilität zu sorgen. Zorba verschuldete den zweiten Foulelfmeter. Note 5

#11 Marcos Álvarez: Kam nach der Pause für Reimerink ins Spiel – und holte gleich den berechtigten Foulelfmeter heraus. Sorgte zumindest für mehr offensive Aktionen als seine Mitspieler in den ersten 45 Minuten. Note 3,5

#19 Steffen Tigges: Wurde für Iyoha eingewechselt. In seinem rund 20-minütigen Einsatz ohne Wirkung. Ohne Bewertung