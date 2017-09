Enochs: Werde nicht zurücktreten VfL-Kapitän Savran: Das ist hochgradig peinlich

Der VfL Osnabrück hat am 11. Spieltag der 3. Fußball-Liga das Derby bei Preußen Münster mit 1:4 verloren. VfL-Kapitän Halil Savran sprach von einem „hochgradig peinlichen“ Ergebnis. Trainer Joe Enochs bekräftigte nach dem ernüchternden Derby: „Ich werde nicht zurücktreten.“ Die Stimmen zum Spiel.

Joe Enochs, VfL-Trainer: Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Und nach fünf Minuten können wir alles in die Tonne hauen. In der ersten Halbzeit haben wir eine Chance. Das ist zu wenig. Wir hatten gerade auf unserer rechten Seite Riesenprobleme. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, etwas offensiver zu agieren. Das 1:2 spielte uns in die Karten, aber dann bekamen wir postwendend den Elfmeter gegen uns. Die Mannschaft hat dann versucht, dagegenzuhalten. Es war eine Derby-Niederlage, die richtig wehtut. Ich werde nicht zurücktreten. Ich zweifele nicht an meiner Arbeit. Es geht nicht um mich. Wir müssen sehen, dass der VfL so schnell wie möglich wieder aus dem Tabellenkeller kommt.

Benno Möhlmann, Trainer Preußen Münster: Wir sind alle sehr, sehr froh. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben heute das Derby als Chance gesehen, unsere Fans mitzunehmen und uns vom unteren Bereich abzusetzen. Wir waren von Anfang mutig in unserem Spiel nach vorne. Das haben wir 90 Minuten halten können.

Halil Savran, Kapitän des VfL Osnabrück: Das Ergebnis ist hochgradig peinlich und dieses Vereins nicht würdig. Das war nicht das, was wir von uns selber erwarten. Mir fehlen selbst ein bisschen die Worte, um das zu erklären. Wir wissen selber, dass wir mehr können. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es hier keinen gibt, der weniger läuft, sich weniger reinhaut oder gegen irgendjemanden spielt. Hier will jeder gewinnen. Im Moment erzwingen wir nicht das Glück, dass ein Spiel auf unsere Seite kippt. Wir geraten früh in Rückstand, per Kopfball nach einer Ecke, bei der wir nicht gut stehen. Wir kommen aus der Pause, haben dann nach dem 1:2 alles in der Hand wieder ranzukommen, aber fressen sofort das 1: 3. Dann wird es natürlich schwierig hier. Von uns geht heute keiner aus dem Stadion, der dieses Spiel abhakt. Das nimmt jeder mit nach Hause. Es ist für uns alle hochgradig peinlich und unangenehm, mit diesem Verein und mit diesem Umfeld dort unten in der Tabelle zu stehen.

Tim Danneberg, seit Samstag Rekordspieler der 3. Liga: Es gibt schönere Tage im Leben. Der Rekord ist eine Nebensächlichkeit heute. Meine Gemütslage nach diesem Spiel ist ziemlich down gerade. Es war exemplarisch, dass wir heute mit der ersten Aktion des Gegners in Rückstand geraten. Das sind aber Sachen, die leicht zu verteidigen sind. Wir haben eine klare Zuteilung bei Standardsituationen und dann kommt der Kittner da am Fünfmeterraum völlig blank zum Kopfball. Das sind dann Sachen, die uns das Genick brechen, gerade in unserer Situation. Wir brauchen Erfolgserlebnisse. Nach der Videoanalyse stehst du da und sagst: Das war leicht zu verteidigen. Und trotzdem kriegst du vier Dinger, was einfach zu viel ist. Gerade in einem Derby, wenn du dir so viel vornimmst.

Marcos Alvarez, VfL-Stürmer und Geburtstagskind: Wir sind an der Niederlage selber Schuld. Wir kommen hier zum Derby, bekommen das dumme 0:1, nehmen den Kampf irgendwie nicht an und kommen immer einen Schritt zu spät. Ich weiß nicht, ob wir in der C-Jugend aufgehört haben, Fußball zu spielen. Zur Zeit ist alles sehr planlos, was wir machen. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen, es ist einfach viel zu wenig. Wir müssen den Kopf selber aus der Schlinge ziehen. Die Qualität ist da, das muss in die Köpfe zurück.

Jules Reimerink, zur Pause ausgewechseltes Geburtstagskind: Jede Niederlage ist bitter; die ist natürlich noch härter. Wir bekommen schnell die zwei Gegentore in der ersten Halbzeit, die haben uns kaputt gemacht. Danach haben wir irgendwie gegen uns selber gespielt. Es hat uns was anderes gefehlt, als der Einsatz. Jeder will in so einem Spiel alles geben. Die wichtigen Momente im Spiel waren dann auf der Seite von Münster. Das hat uns den Kopf gekostet. So schwer wie es im Moment auch ist: Wir müssen jetzt den Kopf hoch halten.