Katastrophale Vorstellung im Derby Deprimierendes 1:4 in Münster – VfL im steilen Sinkflug

Münster. Die sportliche Talfahrt des VfL Osnabrück hält weiter an: Im Derby bei Preußen Münster kassierte das Team von Joe Enochs eine deprimierende und verdiente 1:4-Niederlage.

Vor dem Spiel war klar, dass VfL-Coach Joe Enochs umstellen musste, weil Christian Groß in der vergangenen Woche die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. Doch der Trainer überlegte sich mit Youngster Kamer Krasniqi nicht nur eine Alternative auf der Groß-Position. Enochs stellte auch in der Offensive um: Geburtstagskind Jules Reimerink (28 Jahre alt) bekam nach seiner Denkpause wieder seine Chance von Beginn an auf der linken Außenbahn – für Emmanuel Iyoha, der ins Sturmzentrum neben Halil Savran rückte. Leidtragender dieser Maßnahme war der weitere Geburtstags-Jubilar Marcos Álvarez (26 Jahre alt), der zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Weitere Umstellung gegenüber der Partie gegen Würzburg: Marc Heider startete auf dem rechten Flügel für Steffen Tigges.

Unbedrängte Preußen

Der VfL hatte sich noch nicht einmal sortiert , da folgte schon die kalte Dusche. Ecke für die Gastgeber: die Hereingabe von Michele-Claudio Rizzi segelte auf den Kopf von Ole Kittner, der ungehindert vom Adam Sušac und Tim Danneberg einnicken konnte. 1:0 für Münster in der vierten Minute. Was für ein Start ins Derby. Der VfL tat sich weiter schwer, der Schock des frühen Rückstands saß tief. Die Osnabrücker bemühten sich um Entlastung nach vorne. Doch ohne Ertrag. Die Preußen hielten dagegen, drängten auf das zweite Tor – und das erzwangen sie auch: Ein weiterer Eckstoß der Platzherren konnte zunächst geklärt werden. Doch dann konnte Martin Kobylanski unbedrängt von der linken Preußen-Außenbahn flanken – und der ebenso im Strafraum unbedrängte Tobias Rühle köpfte zum 2:0 (29.) ein. Ein katastrophales Defensivverhalten.

Der VfL war angeknockt. Sicher, Savran hatte wenige Minuten später den Anschlusstreffer auf dem Fuß – sein Schuss landete jedoch über dem Preußen-Kasten. Ansonsten? Ein ideenloser lila-weißer Auftritt. Die gallig auftretenden Münsteraner zeigten dagegen genau die Einstellung, die für solch ein Derby erforderlich ist. Mit dem hochverdienten 2:0 für das Team von Benno Möhlmann ging es schließlich in die Halbzeit.

Enochs musste handeln: Nach der Pause kamen Álvarez und Furkan Zorba für Reimerink und Kim Falkenberg. Und das Derby nahm Fahrt auf – mit drei Foulelfmetern innerhalb weniger Minuten. Zunächst wurde Álvarez von Sebastian Mai zu Fall gebracht – Savran verwandelte den berechtigten Elfer zum 1:2 (48.). Fast im Gegenzug holte VfL-Keeper Marius Gersbeck den Münsteraner Rühle von den Beinen – ein ebenso berechtigter Strafstoß. Kobylanski stellte wieder den alten Abstand her – 3:1 nach 51 Minuten. Danach hätten die Preußen dem VfL den endgültigen Punch versetzen können: Zorba legte Philipp Hoffmann im Strafraum – der nächste Foulelfmeter. Doch diesmal hielt Gersbeck gegen Kobylanski (54.).

Ein Spiel, das nun im Dauerregen den Namen Derby verdiente. Allerdings mit einem nach wie vor entschlossener auftretenden Team der Gastgeber. Der VfL agierte in der Defensive nun mit einer Dreierkette (Zorba, Sušac, Appiah), im Spiel nach vorne fehlten jedoch weiterhin die entscheidenden Impulse. Die setzte Münster: Rühle zwang Gersbeck mit einem Kopfball zur Glanztat (64.), Preußen wollte das 4:1 – und bekam es auch. Rühle legte in der Schlussphase mustergültig für Rinderknecht auf, der nur noch einschieben brauchte (83.). Eine deprimierende Niederlage. In dieser Verfassung geht der VfL sehr schweren Zeiten entgegen.