„Wir stehen enorm unter Druck“ Keller-Derby in Münster mit zwei Osnabrücker Jubilaren

Osnabrück. Es ist Derby-Zeit. Aber irgendwie will keine prickelnde Stimmung aufkommen. Die Vorfreude hält sich in Grenzen – möglicherweise werden am Samstag (14 Uhr) beim Kellerduell der 3. Fußball-Liga zwischen Preußen Münster und dem VfL Osnabrück nicht mal 10000 Zuschauer im Preußenstadion sein.

Wer spielt, wer fehlt? Überraschungen in der Startelf sind nicht unbedingt zu erwarten. Christian Groß kassierte vergangene Woche die fünfte Gelbe Karte – und ist somit in Münster gesperrt. Für ihn stehen Ahmet Arslan oder Kamer Krasniqi als Alternativen bereit. In der Offensive dürfte auf der rechten Außenbahn vermutlich zunächst die Wucht und Kopfballstärke von Marc Heider (anstatt Steffen Tigges) gefragt sein.

Nach seiner Denkpause zuletzt dürfte auch Jules Reimerink wieder im Kader sein. Wahrscheinlich erst einmal auf der Bank. Wenn er eine Einsatzchance erhält, könnte sich der Niederländer an seinem 28. Geburtstag selbst mit einem Derby-Treffer beschenken.

Gibt es noch einen weiteren Geburtstag? Ja. Auch Marcos Álvarez feiert seinen Ehrentag. Der Angreifer ist etwas jünger als Reimerink – und wird 26 Jahre alt. Wie Álvarez diesen Tag zu einem ganz besonderen 30. September 2017 machen kann, wird er selbst wissen.

Drei Derby-Punkte? Zumindest wissen Trainer Joe Enochs und sein Assistent Wolfgang Schütte, wie es geht. In der vergangenen Saison siegte der VfL am ersten Spieltag in Münster mit 1:0, das Rückspiel entschieden die Lila-Weißen mit 3:0 für sich. Zwei Siege gegen Münster in einer Saison hatte es davor in der Saison 2001/2002 gegeben (3:1 und 2:0) – damals in der Regionalliga Nord unter Coach Jürgen Gelsdorf und mit den Spielern Enochs und Schütte.

Wie hoch ist der Druck? „Natürlich stehen wir enorm unter Druck“, sagt Enochs. Mit einem Remis können beide Teams nicht zufrieden sein. Sollte der VfL erneut verlieren, dürfte die Diskussion um die Zukunft von Enochs weitere Fahrt aufnehmen.

Wie ist die Stimmung in Münster? Ähnlich wie beim VfL, wobei Preußen-Coach Benno Möhlmann zumindest äußerlich sehr gelassen bleibt (siehe auch dieses Interview). In personeller Hinsicht ist Möhlmann erleichtert, mit dem Ex-Osnabrücker Adriano Grimaldi im Angriff wieder eine Alternative mehr zu haben. Der Kapitän laborierte an einem Muskelfaserriss, ist nun aber wieder fit – wenigstens für einen Einsatz im Laufe des Spiels.

War sonst noch etwas? Ja. In Münster wird weiter heftig über den Neubau eines bundesligatauglichen Stadions diskutiert. Wo und wie? Darüber sind sich die Beteiligten derzeit überhaupt nicht einig. Pläne werden geschmiedet und wieder verworfen. Der Ton wird rauer, was auch in der einen oder anderen Pressemitteilung der Preußen ablesbar ist: Dort wird das aktuelle Preußenstadion als eine Zumutung für Spieler und Zuschauer sowie als Schandfleck für die Stadt bezeichnet.

Und wie geht‘s nun aus? Weder Fisch noch Fleisch für beide Seiten – 0:0.