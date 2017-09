„Ich habe auch einen Laptop“ Möhlmann über das Derby gegen Osnabrück, Trainerdebatten und das Alter

Osnabrück. Er gehört zu den Trainer-Dinos im deutschen Profifußball. Benno Möhlmann (63), Coach von Preußen Münster, spricht über das bevorstehende Drittliga-Derby gegen den VfL Osnabrück, wackelige Trainerstühle und natürlich über das Alter.

Herr Möhlmann, wie oft haben Sie in den vergangenen Tagen den Satz „Warum tun Sie sich das noch an?“ gehört?

Eigentlich gar nicht. Als ich vor einem Jahr hier angefangen bin, da fiel dieser Satz schon öfter. Die Situation 2016 war ähnlich, vielleicht sogar noch etwas deprimierender für die Fans. Ich habe damals schon geantwortet, dass ich immer noch Spaß am Fußball habe und weiter gerne auf dem Trainingsplatz stehe.

Sie brennen nach wie vor?

Ja sicher. Klar, ich bin jetzt schon über 60. Körperlich bin ich vielleicht nicht mehr so dynamisch, aber vom Kopf her fühle ich mich überhaupt nicht so alt. Die Arbeit mit jungen Leuten hält auch jung.

Folglich gibt es keine jungen und alten Trainer, sondern nur gute und schlechte?

Ich kann mit diesen Unterscheidungen nichts anfangen. Wir alten Trainer hatten eine andere Ausbildung als die junge Garde heute. Trotzdem sind wir in der Lage, neue Dinge aufzunehmen. Aber wir haben weiterhin auch noch Dinge von früher im Kopf, weil sie einfach gut sind.

An was denken Sie da?

Zum Beispiel Spielformen, die auch aus der Manndeckung heraus funktionieren.

Was halten Sie von der Generation Laptop-Trainer?

(lächelt) Ich habe auch einen Laptop. In der Kabine haben wir einige. Spielanalysen machen wir auch schon mit dem Laptop. Jetzt kommen Sie.

Ich bin beeindruckt.

Wissen Sie, als junger Spieler habe ich einen 50-jährigen Otto Rehhagel auch schon als alt empfunden.

Zurück in die Gegenwart. Zum Tabellenkeller. Wie lautet für Sie als Coach das Gebot der Stunde?

Wir müssen Ruhe bewahren. Die Situation ist gefährlich. Wir haben jetzt gegen Osnabrück die Chance, im Derby punktemäßig etwas zu tun. Eine Begegnung, in der man einiges wiedergutmachen kann. Für den VfL gilt ja dasselbe. In diesem Spiel können sich beide Mannschaften darauf verlassen, dass sie von Anfang an bedingungslos von ihren Fans unterstützt werden.

Haben Sie in diesen Tagen eigentlich auch Gedanken, in denen Sie sich damit beschäftigen, selbst das Traineramt zur Verfügung zu stellen?

In der Vergangenheit bei anderen Vereinen hatte ich durchaus solche Momente. Wenn sich die Zusammenarbeit so gestaltet, dass sie keine Wirkung mehr entfaltet, dann muss man selbst bereit sein, diesen Schritt zu gehen. Jetzt in Münster bin ich weit davon entfernt. Man muss dabei einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass wir uns vor der Saison aufgrund der noch nicht erfolgten Ausgliederung nicht so verstärken konnten, wie wir es ursprünglich wollten. Aber gut: Wir sind im Moment alle davon überzeugt, dass wir uns wieder aus der unteren Region verabschieden werden. Die obere Tabellenhälfte haben wir noch nicht aus den Augen verloren.

Die Ruhe bewahren ist das eine – was können Sie denn sonst noch als Trainer zur Verbesserung der Situation beitragen?

Ich muss zum Beispiel darüber nachdenken, in der einen oder anderen Trainingseinheit oder Personalie neue Impulse zu setzen. Dazu gehört auch ein glückliches Händchen. Man hat als Trainer nur eine Chance, wenn die Spieler mitziehen.

Wie schätzen Sie den VfL Osnabrück denn sportlich ein?

Beide Mannschaften gehören nicht da hin, wo sie im Moment stehen. Die jeweiligen Kader sind schon so zusammengestellt, dass sie am Ende der Saison auch jeweils einstellig platziert sein sollten. Es gibt in dieser 3. Liga keine Übermannschaft.

Lassen Sie uns noch kurz über die Vereinigung der Vertragsfußballer sprechen, die Sie 1987 mit ins Leben gerufen haben. Heute sind Sie Ehrenpräsident. Aber braucht man so eine Vereinigung überhaupt noch?

Das glaube ich schon. Die Vereinigung hat sich gerade in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt. Man muss sich nicht mehr um die Spitzenspieler kümmern. Die haben alle ihre Berater. Aber in den unteren Klassen ist schon noch die Unterstützung gefragt. Ich denke da beispielsweise auch an das Sommer-Trainingslager für vereinslose Spieler. Die Vereinigung wird in vielen Fragen noch gehört und einbezogen.

Das Wort Spielerberater war zu Ihrer aktiven Zeit ein Fremdwort, oder?

Ich hatte nie einen. Meine Verträge habe ich immer selbst ausgehandelt. Als Trainer übrigens auch. Ich habe nur einmal einen Anwalt hinzugezogen. Ich bin mit alledem ganz gut gefahren. Sonst könnte ich mich heute nicht darüber freuen, dass ich als Spieler und Trainer über 40 Jahre lang mehr oder weniger laufend dabei war.

Womit wir abschließend wieder bei Ihrem Lebensabend sind. Was halten Sie von dem aktuellen Vorschlag von Charly Körbel, der sich für ein Altenheim für Ex-Profis starkmachen will?

(schmunzelt) In Bremen hatten wir auch schon mal Gedanken an eine Residenz für ehemalige Spieler. Ich persönlich bin aber nicht der Typ, der jeden Abend über frühere Spiele und Tore redet. Aber die Idee von Charly ist nicht schlecht und durchaus sinnvoll. Bedarf ist bestimmt vorhanden.