Der Tag beim VfL Osnabrück Noch ein Tag bis zum Derby des VfL in Münster

Osnabrück. Noch ein Tag bis zum Derby in Münster. Heute bittet VfL-Trainer Joe Enochs zum Abschlusstraining.

Training: Heute bittet Coach Joe Enochs um 14 Uhr zum Training.

Zur Nationalmannschaft: U-20-Bundestrainer Frank Kramer hat Steffen Tigges erneut in seinen Kader berufen. Am Montag reist der 19-Jährige zur Nationalmannschaft, die am 5. Oktober (17 Uhr) kurz hinter der Grenze in Hardenberg auf Gastgeber Niederlande trifft. Am 9. Oktober (16 Uhr) empfängt das DFB-Team in Norderstedt die Schweiz als Gegner.

Magdeburg-Tickets: Karten für das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 13. Oktober um 19 Uhr sind ab sofort erhältlich. „Ab dem Heimspiel gegen Magdeburg wird es eine zusätzliche, vergünstigte Sitzplatzkategorie geben. In der Kategorie 3 kosten die Plätze auf den nichtüberdachten Plätzen in den Blöcken Q und U auf der Südtribüne künftig statt 25 Euro nur noch 19 Euro (ermäßigt: 16 Euro, Kinder: 8 Euro). Der VfL möchte damit dem oft geäußerten Wunsch nach einer günstigeren Möglichkeit für Sitzplätze nachkommen.“

Tickets für den Budenzauber: Bei der 5. Auflage des Budenzaubers Emsland am 31. Oktober 2017 in der Emsland-Arena trifft die VfL-Traditionsmannschaft in Gruppe B auf den SV Meppen und die Iceland Legends. Eintrittskarten für das Hallenturnier, das der VfL im vergangenen Jahr gewinnen konnte, sind ab sofort online erhältlich.

Die nächsten Termine:

Samstag, 30. September, 14 Uhr: Preußen Münster - VfL (3. Liga)

Dienstag, 3. Oktober, 16 Uhr: SVG Göttingen - VfL (Niedersachsenpokal-Viertelfinale)

Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr: VfL - 1. FC Magdeburg

Info zur Jahreshauptversammlung: Bei der Jahreshauptversammlung des VfL stehen Neuwahlen an. Am Dienstag teilte Fanvertreter Axel Balzer mit, nicht mehr für einen Posten im Aufsichtsrat kandidieren zu wollen.

VfL-Fanshop an der Bremer Brücke: Der Shop ist montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.