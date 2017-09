4500 Dauerkarten verkauft VfL Osnabrück: Rabatte weit über dem Liga-Schnitt

Osnabrück. Nach geballter Kritik an den verschärften Ticket-Kontrollen vor dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers bittet der VfL Osnabrück um Entschuldigung bei seinen Fans und gelobt Besserung. Die Kontrollen sollen weitergehen – in optimierter Form.

„Es tut mir leid, dass viele an den Toren abgewiesen wurden“, sagte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einem Video-Interview mit dem VfL-Pressesprecher, veröffentlicht im VfL-YouTube-Kanal. Hintergrund: Vor dem Heimspiel am Samstag gegen Würzburg hatten sich vor den Stadiontoren trotz überschaubarem Andrangs lange Schlangen gebildet. Das Ordnungspersonal war angewiesen, Inhaber ermäßigter Tickets auf Nachweise für diese Ermäßigung zu überprüfen. So musste der Student den Studentenausweis vorzeigen, der Rentner den Rentnerausweis oder der Dauerkarteninhaber einen VfL-Mitgliedsausweis. Kein Zutritt ohne Nachweis – außer der Betroffene zahlte die Differenz zum Vollzahler nach. Dies führte oftmals zu zeitraubenden Debatten am Einlass.

Fans irritiert und verärgert

Solche Kontrollen seien gegenüber Vollzahlern „notwendig und fair“, sagt nun Wehlend, „aber die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, war schlecht“. Dass viele Fans irritiert und verärgert seien, könne er nachvollziehen. „Vielleicht hätten wir früher und intensiver kommunzieren sollen.“ Auch gegenüber den Partnern, denen das Angebot ermäßigter Karten möglich sei (zum Beispiel die Sparkasse Osnabrück).

Auf NOZ-Nachfrage präzisierte der VfL am Mittwoch von Wehlend im Interview genannte Zahlen: Man habe für die aktuelle Spielzeit 2700 ermäßigte Dauerkarten verkauft (1100 Sitzplätze, 1600 Stehplätze). Dies ergebe bei insgesamt 4500 verkauften Saisontickets (1900 Sitzplätze, 2600 Steher) eine Quote von 60 Prozent. Laut Ticketing-Report des DFB liege diese Quote im Liga-Durchschnitt aber nur bei 50 Prozent. Noch krasser falle die Differenz bei den Tagestickets aus: Während bei allen Klubs im Schnitt etwa 30 Prozent der Einzelkarten in der ermäßigten Kategorie verkauft werden, sei beim VfL in der aktuellen Spielzeit jedes zweite der im Schnitt 1900 pro Spiel verkauften Tagestickets ermäßigt gewesen.

Rabatttickets einfach weitergegeben

Nun könnte man aus diesen Zahlen einen möglichen Einnahmeverlust errechnen. Auf die Frage, wie hoch jener durch den Missbrauch ermäßigter Tickets geschätzt werde, nennt der VfL jedoch keine konkrete Zahl und verweist darauf, dass eine solche immer spekulativ sei. Stichprobenartige Kontrollen in der Vergangenheit und Hinweise durch Vollzahler hätten aber gezeigt, dass es Missbrauch gebe – etwa dadurch, dass jemand ein Rabatt-Ticket für einen Freund kauft, der gar nicht berechtigt ist, die Ermäßigung zu genießen.

Gegen Würzburg hat der VfL erstmals flächendeckend kontrolliert. Der Verein hatte das vorher angekündigt, aber nicht jeden Besucher mit dieser Botschaft erreicht. Und er hat viele Fans verärgert, weil die Kontrollen konsequent durchgezogen wurden: Eine Mahnung an die Fans, die Ermäßigungsberechtigung das nächste Mal mitzuführen, aber beim Einlass noch einmal die Augen zuzudrücken, war nicht Teil des Konzepts. Daher erreichten den VfL allein 30 Beschwerden per Mail und noch mehr über die sozialen Netzwerke im Internet. Der VfL betont, dass Hauptkritikpunkt die Art und Weise der Durchführung der Kontrollen war, explizit nicht die Kontrolle an sich, zu der der Verein laut Ticket-AGBs grundsätzlich das Recht hat.

Nun will der VfL auf die Beschwerden reagieren: Alle GiroLive-Kunden und Inhaber einer ermäßigten Dauerkarte werden angeschrieben. Dazu werde auch bei allen bekannt gewordenen Einzelfällen „geprüft, inwieweit ein möglich entstandener Schaden möglichst unkompliziert wiedergutgemacht oder reguliert werden kann“, teilte der Verein mit. Der Drittligist will zudem die verbleibende Zeit bis zum nächsten Heimspiel gegen Magdeburg nutzen, um die Prozesse zu verbessern. „Ein entsprechender Maßnahmenkatalog kann mehrere Aspekte erhalten: Zusätzliche Schulung des Ordnungspersonals, Einrichtung von Clearingstellen, et cetera“, teilte der VfL mit.