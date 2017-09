VfL Osnabrück bei Preußen Münster VfL-Trainer Enochs: Zuversichtlich, in Münster zu bestehen

Osnabrück. Das Derby bei Preußen Münster hat in diesem Jahr für den VfL Osnabrück eine besondere Bedeutung: Nach drei sieglosen Spielen in Folge hofft VfL-Trainer Joe Enochs darauf, dass am Samstag bei seinem Team der Knoten platzt. „Das Derby kann ein Schlüsselspiel sein für den Befreiungsschlag, den wir definitiv erzielen wollen“, sagte der 46-Jährige, wobei das Derby in dieser Hinsicht kein Sonderfall ist: „Das wollen wir jede Woche.“

Münster startete mit sieben Punkten aus drei Spielen in die Saison. In den folgenden sieben Partien gelang aber kein Dreier mehr. Unentschieden in Rostock und zuhause gegen Aalen waren das Höchste der Gefühle. Der VfL brauchte eine Anlaufphase, steigerte sich danach aber zu vier Spielen ohne Niederlage in Folge, bevor die englische Woche mit Niederlagen gegen Erfurt, in Meppen und dem 1:1 gegen Würzburg auf die Stimmung drückte. „Mit der englischen Woche sind wir total unzufrieden“, sagte Enochs, der den Zusammenhalt beschwor: „Wir sind zusammen in diese Situation gekommen und deswegen müssen wir zusammen da herauskommen.“

VfL-Trainer glaubt an mentale Stärke seines Teams

Die Lila-Weißen reisen als Viertletzter zum Vorletzten. Die Tabellenkonstellation verspricht zusätzliche Brisanz, wobei Enochs sein Team im Vorteil sieht. „Es wird darauf ankommen, wer mit dieser Situation besser umgehen kann. Ich bin sicher, dass wir sehr gut damit umgehen werden. Es ist eine Mentalitätsfrage. Unsere Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich aus schwierigen Situationen herauskämpfen kann“, sagte Enochs. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Münster bestehen können.“

Enochs: Wenn Engel wieder da ist, ist er wieder da

Außer dem gelbgesperrten Christian Groß fehlen dem VfL die Verletzten Christian Bickel, Alexander Dercho, Bastian Schulz und der erkrankte Konstantin Engel. Bei Letzterem war der VfL davon ausgegangen, dass er nur für zwei Spiele fehlen würde. Inzwischen fehlt Engel aber bereits länger. Der Verteidiger sei nach einer Pause inzwischen wieder ins Fitnesstraining eingestiegen, brauche aber noch Zeit, um auch im Mannschaftstraining mitmachen zu können, sagte Enochs. „Die Länderspielpause tut ihm auch sehr gut“, hofft der Trainer, ohne einen Zeitpunkt für Engels Rückkehr zu nennen: „Wenn er wieder da ist, ist er wieder da. Wir geben ihm die Zeit, um wieder fit zu werden.“

„Wir verlieren nicht die Ruhe“

Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht stimmten und selbst das Führungstor gegen Würzburg nicht die erhoffte Befreiung brachte, betont Enochs: „Wir verlieren nicht die Ruhe.“ Die Mannschaft habe sich nach einem schwierigen Saisonstart mit vielen Gegentoren stabilisiert und eine gute Phase gehabt. Ab dem 3:3 gegen Halle war der VfL in insgesamt sechs Pflichtspielen ungeschlagen geblieben. „Diese Serie haben wir gegen Erfurt leider nicht verlängern können“, sagte Enochs, der nach der Aufarbeitung der englischen Woche überzeugt ist: „Es sind Kleinigkeiten, die wir wieder verbessern müssen, die aber in den Spielen davor bereits funktioniert haben. Da müssen wir wieder hinkommen. Wir haben eine gute Mannschaft.“ Der Trainer erklärte, dass sich die Mannschaft „nicht nur auf die negativen Sachen konzentrieren“ dürfe, sondern nach der Fehleranalyse positiv an die Arbeit gehen müsse.

Enochs: Werden in Münster nicht mit zwölf Stürmern spielen

„Wir sind in der gleichen Situation wie zwölf andere Mannschaften in der Liga. Es geht jetzt darum, Siege zu erlangen, aber wir werden deshalb in Münster nicht mit zwölf Stürmern spielen.“ Es gehe darum, hinten stabil zu stehen und konzentriert, strukturiert und kompromisslos aufzutreten, „und dann müssen wir uns durch unsere offensive Qualität viele Torchancen erarbeiten und diese Chancen dann auch nutzen“.