„Wichtig, seinen Mann zu stehen“ VfL-Spieler Danneberg: Rekordspieler ist eine schöne Nebensache

Osnabrück. Mittelfeldspieler Tim Danneberg vom VfL Osnabrück wird am Samstag (14 Uhr) im Derby bei Preußen Münster aller Voraussicht nach alleiniger Rekordspieler der 3. Fußball-Liga. „Ich bin ein Typ, der diesen Status als schöne Nebensache sieht. Für mich hat aber immer der mannschaftliche Erfolg im Vordergrund gestanden“, sagte der 31-Jährige.

Weil Alf Mintzel (SV Wehen Wiesbaden) und Robert Müller (VfR Aalen) verletzt sind, erreicht Danneberg am Samstag in Münster als erster Spieler die Marke von 279 Partien in der 3. Liga. An Joe Enochs soll der Rekord nicht scheitern. Die Chancen für einen Einsatz des Mittelfeldspielers stünden „sehr gut“, kündigte der Trainer an. Die Bestmarke mache ihn „in gewisser Weise auch stolz. Das zeigt mir, dass ich in meiner Karriere nicht so viel falsch gemacht habe“, sagte Danneberg, der im Sommer vom Chemnitzer FC zum VfL gekommen war.

Danneberg: Jetzt ist es wichtig, seinen Mann zu stehen

Angesichts der sportlichen Ausgangslage ist der Rekord aber erst einmal Nebensache. „Wir sind nicht in die Saison gegangen, um zu sagen, dass wir mit zehn Punkten nach zehn Spielen zufrieden sind. Manchmal treffen Sachen ein, die man nicht plant. Dann ist es wichtig, seinen Mann zu stehen“, sagte Danneberg vor dem Gastspiel des Tabellen-17. beim 19. in Münster. „Beide Teams stehen mit dem Rücken zur Wand“, weiß er nach der schwachen englischen Woche der Lila-Weißen mit nur einem Punkt aus drei Spielen. Die Preußen waren mit einem Unentschieden und zwei Siegen in die Saison gestartet, warten aber nun bereits seit sieben Spielen auf einen Dreier. Zur sportlichen Bedeutung kommt die Prestigefrage hinzu. „Den Stellenwert dieses Derbys kriegt man zwangsläufig immer wieder mit, zum Beispiel, wenn man am Zaun mit den Fans spricht. Wir sind als Mannschaft in der Pflicht, ein erfolgreiches Spiel zu bestreiten – nicht nur für uns, sondern auch für unsere Fans.“

Hier geht‘s am Samstag zum Liveticker aus Münster

„Sich mit negativen Sachen zu beschäftigen, ist kein guter Brustlöser“

Um in Münster erfolgreich zu sein, müsse die Mannschaft „die richtige Mischung aus Lockerheit und Anspannung finden“, sagt Danneberg und warnt davor, sich zu sehr mit den Rückschlägen der letzten Wochen zu befassen. „Man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, wie wir da reinrutschen konnten und sich nicht nur mit negativen Sachen beschäftigen. Das ist kein guter Brustlöser.“ Wichtiger sei eine positive Einstellung: „Siege geben Selbstvertrauen, aber das Selbstvertrauen darf man sich nach Niederlagen nicht nehmen lassen. Wir müssen Woche für Woche von uns überzeugt sein. Wir können das Boot jede Woche in die richtige Richtung lenken“, ist Danneberg überzeugt, dass mit dem nötigen Selbstvertrauen auch die Aktionen auf dem Feld noch überzeugender werden. „Ich bin optimistisch, wenn ich die Jungs sehe. Wir wissen, in welcher Situation wir stecken, aber die Lockerheit darf nicht fehlen“, sagte er.

„Kleinigkeiten, die du im Trainingsbetrieb gut bearbeiten kannst“

Das gilt auch nach einem Remis und zwei Niederlagen in der englischen Woche. „Man muss auch Dinge ansprechen, die nicht so schön sind. Wir arbeiten Spiele enorm effektiv auf, und in der Videoanalyse sehen wir dann, dass es nur Kleinigkeiten sind, die den Ausschlag geben. Wir haben das Spiel gegen Würzburg von Grund auf analysiert. Da waren die Abstände zwischen Abwehr und Mittelfeld sowie Mittelfeld und Sturm zu groß. Das sind im Endeffekt aber Kleinigkeiten, die du im täglichen Trainingsbetrieb gut bearbeiten kannst.“ Im Training habe der VfL vor dem Derby auch an taktischen Variationen gearbeitet, um gegen Münster flexibel spielen zu können, verriet Danneberg, „wir haben enorme Möglichkeiten“.

Hoffen auf ein Erfolgserlebnis

Verunsicherung mache sich in der Mannschaft nicht breit, sagte der 31-Jährige: „Wenn du schon im Training anfängst zu überlegen, bist du fehl am Platze. Aber ich sehe, wie engagiert die Jungs dabei sind.“ Um diese Stimmung beizubehalten wäre ein Sieg im Derby umso wichtiger. „Selbst in so einem Spiel werden nicht viele mit uns rechnen“, ahnt Danneberg – aber in so einer Situation war der VfL ja schon einmal: „Im DFB-Pokal gegen den HSV hat keiner mit uns gerechnet. Es ging nur darum, wie hoch wir verlieren. In den Wochen danach hat man gesehen, was ein Erfolgserlebnis mit einer Mannschaft machen kann“, hofft er auf neuen Schwung im Schlüsselspiel in Münster.