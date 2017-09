Spiele gegen Niederlande und Schweiz VfL Osnabrück: Steffen Tigges für U20-Nationalelf nominiert

Ungeeignet für Querformat-Fotos: Der hoch aufgeschossene Steffen Tigges (links, hier gegen Kickers Würzburg). Foto: imago/Osnapix

Osnabrück. Langsam entwickelt er sich zu einer festen Größe in der U20-Nationalmannschaft: Steffen Tigges, Fußballer des VfL Osnabrück, ist erneut für den nach dem Derby in Münster anstehenden Lehrgang der Mannschaft von Trainer Frank Kramer nominiert worden. Dabei finden auch zwei Länderspiele statt – eines davon ganz in der Nähe.