Einige VfLer suchen am Zaun das Gespräch mit den Fans. Aber wie erklärt man eine solche Leistung wie heute?

Joe Enochs klatschte nach Abpfiff kurz mit seiner Mannschaft ab und verschwand dann direkt in die Kabine.

Die VfL-Spieler trotten zu den Fans im Gästeblock. Da werden sie sich jetzt wohl so einige Dinge anhören müssen...

Der VfL verliert das Derby bei Preußen Münster mit 1:4 - und dies völlig zurecht. Die erste Halbzeit verschliefen die Lila-Weißen komplett. Und auch in Hälfte zwei konnten die Osnabrücker die Gastgeber nie wirklich in Gefahr bringen. Münster feiert, das war eine klare Sache heute.

Rühle läuft sich auf der rechten Seite in Stellung, passt flach in die Mitte und Rinderknecht hält sein Fuß rein.

Das Aufbäumen beim VfL in der zweiten Halbzeit ist deutlich zu erkennen. Ein Mittel, die Preußen noch mal richtig in Bedrängnis zu bringen, finden die Lila-Weißen nicht.

Dank Wiesbaden (1:0 in Erfurt) hat der VfL aktuell den letzten Tabellenplatz verlassen.

Heider klärt per Kopf, der Distanzschuss wird wieder zur Ecke abgeblockt.

Damit stellt der VfL auf eine Dreierkette in der Abwehr um.

Reimerink und Falkenberg sind in der Kabine geblieben.

Zorba hat sich in der Pause intensiv aufgewärmt. Auch Alvarez macht sich zur Einwechslung bereit.

Das VfL-Spiel heute: Mutlos, ideenlos, harmlos! In der Verfassung kann sich der VfL auf einen langen Abstiegskampf einstellen.

Aktuell ist der VfL auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Kann also nur noch aufwärts gehen.

Riesenchance für den VfL. Heider passt flach in den Fünfmeterraum, Savran hält den Fuß rein. Der Ball fliegt aber weit über das Tor.

Die Ecke kann noch geklärt werden. Bei der nächsten Flanke verschätzt sich sowohl die VfL-Verteidiger als auch Gersbeck im Tor. Rühle steht am zweiten Pfosten völlig blank und köpft ins leere Tor.

Nicht ganz ungefährlich, der Kopfball von Susac. Aber dann doch gut drei Meter am Tor vorbei.

Der VfL ist bemüht sich von der kalter Dusche zu erholen. Noch stottert es aber in der Vorwärtsbewegung.

Nunja, so einfach kann es gehen. Ecke, zwei Preußen-Spieler laufen am Elfmeterpunkt ein. Kittner ist völlig frei und köpft den Ball in die Maschen.