Der Tag beim VfL Osnabrück Heute startet der VfL in Richtung Köln – aber ohne Dercho

Osnabrück. Nach einer Trainingseinheit am Mittag begibt sich der VfL heute auf den Weg nach Köln. Allerdings ohne den verletzten Linksverteidiger Alexander Dercho.

Training: Vor dem Spiel am Mittwoch bei Fortuna Köln (19 Uhr) bittet Coach Joe Enochs heute in Osnabrück um 12.30 Uhr zum Abschlusstraining. Anschließend bricht der VfL-Tross in Richtung Köln auf.

Pokalspiel ausverkauft: Am Montag gingen im freien Verkauf die letzten 5000 Tickets für das DFB-Pokalspiel des VfL gegen den Hamburger SV über die Ladentheken. Die Karten waren innerhalb von drei Stunden vergriffen.

Neues von Alexander Dercho: Der VfL-Linksverteidiger Alexander Dercho laboriert immer noch an den Folgen seiner Verletzung (Außenbandriss/knöcherne Absplitterung am Sprunggelenk). In Köln werde er nicht auflaufen können, sagt Coach Enochs. Am Montag habe der 30-Jährige noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können. Unterdessen hat der Fußballer eine Hilfsaktion gestartet – Dercho setzt sich für kleinwüchsige Menschen ein. Hier finden Sie mehr Details.

Die Spieltage 5 bis 10 sind terminiert. Gegen die Sportfreunde aus Lotte geht es daheim am Samstag, 26. August, um 14 Uhr los. Beim SV Meppen sind die Lila-Weißen am Mittwoch, 20. September, ab 18.30 Uhr zu Gast. ( Weiterlesen: Die Terminierungen der 3. Liga)

Die Eintrittskarten für weitere Heimspiele sind in den VfL-Fanshops an der Bremer Brücke und in der Theater-Passage erhältlich. Außerdem über die Ticket-Hotline, den Online-Shop und die externen Vorverkaufsstellen. Am Sonntag, 6. August, 14 Uhr, empfängt der VfL den Halleschen FC. Auch die Tickets für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (26. August, 14 Uhr), Rot-Weiß Erfurt (15. September, 19 Uhr) und die Würzburger Kickers (23. September, 14 Uhr) sind ab sofort erhältlich.

VfL-Fanshops: Der Shop an der Bremer Brücke ist montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Shop in der Theater-Passage öffnet wieder die Türen – montags bis freitags jeweils 10 bis 18.30 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.