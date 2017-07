5000 Tickets in drei Stunden DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem HSV ist ausverkauft

Osnabrück. Das DFB-Pokalspiel des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück gegen den Bundesligisten Hamburger SV ist ausverkauft.

„Nach nur drei Stunden des freien Verkaufs ist das DFB-Pokalspiel ausverkauft. Rund 5000 Tickets standen am Montagmorgen noch zur Verfügung, nun ist die Bremer Brücke am 13. August komplett ausverkauft“, teilt der VfL mit.

In der ersten Verkaufsphase seien allen Mitgliedern, Dauerkartenbesitzern und Crowdfundern die Möglichkeit eingeräumt worden, dank des exklusiven Vorkaufsrechts maximal zwei Karten pro Person zu erwerben. „Die Nachfrage war groß. 5000 Eintrittskarten gingen am Montag in den freien Verkauf. Über die beiden Fanshops, die Ticket-Hotline, den Online-Shop und die externen Vorverkaufsstellen war das Kontingent nach nur drei Stunden komplett ausverkauft.“

Sofern keine Buchungen zurückgegeben würden (zum Beispiel durch Fälligkeit des Rechnungsbetrages) seien keinerlei Tickets mehr für das DFB-Pokalspiel verfügbar.