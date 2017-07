Spiel am 13. August Karten für Pokalspiel des VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV im freien Verkauf

Osnabrück. Der VfL Osnabrück trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag, 13. August auf den Hamburger SV. Tickets für das Spiel sind ab Montag, 31. Juli, im freien Verkauf.

Das Spiel ist inzwischen ausverkauft. Mehr lesen Sie hier >>

Im freien Verkauf, der am heutigen Montag startet, können maximal zwei Tickets pro Person erworben werden. Die Eintrittskarten sind in den VfL-Shops an der Bremer Brücke (Öffnungszeiten: montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr) und in der Theater-Passage (Öffnungszeiten: montags bis freitags jeweils von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr) erhältlich. Außerdem können die Tickets über die Ticket-Hotline und den Online-Shop erworben werden. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.

Seit dem 20. Juli konnten Dauerkartenbesitzer und Mitglieder bereits im Vorverkauf Karten für das Pokalspiel erwerben. Deswegen stehen noch rund 5000 Eintrittskarten für den freien Verkauf zur Verfügung. Eintrittskarten für den Gästebereich sind ausschließlich über den Hamburger SV erhältlich. Für den freien Verkauf gibt es eine entsprechende Postleitzahlensperre für den Raum Hamburg (20000-23000).