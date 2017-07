Der Tag beim VfL Osnabrück VfL startet in die englische Woche – Tigges-Brüder feiern Geburtstag

Osnabrück. Zwei Trainingseinheiten – und Glückwunsch an die Tigges-Brüder: So startet die englische Woche des VfL Osnabrück.

Training: Coach Joe Enochs bittet heute um 9.30 und 15 Uhr zum Training.

Geburtstag: Die Tigges-Zwillinge feiern heute Geburtstag. Steffen und Leon werden 19 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!

Tribünenpartner: Mit der Sparkasse Osnabrück und den Stadtwerken Osnabrück haben sich nach VfL-Angaben zwei langjährige Partner das Namensrecht für zwei Tribünen an der Bremer Brücke gesichert. Ab sofort nähmen die Fans auf der „GiroLive Nordtribüne“ und der „Stadtwerke Südtribüne“ Platz. Der VfL ist bekanntlich zum traditionsreichen Stadionnamen „Bremer Brücke“ zurückgekehrt. Seitdem werden Flächen an der Außenfassade der Arena (auf denen von den Fans gewählte VfL-Helden zu sehen sind) und eben die Tribünenbereiche vermarktet. Ausgenommen sind die Ostkurve als Heimat der VfL-Fans und der „Affenfelsen“. „Wir sind froh und stolz gleichermaßen, dass wir mit der Sparkasse Osnabrück und den Stadtwerken Osnabrück zwei treue Partner für das Projekt ,Bremer Brücke‘ gewinnen konnten. Die Idee der Rückkehr zum Traditionsnamen durch die Vermarktung der Heldenflächen und Tribünen stieß bei beiden Unternehmen auf offene Ohren“, wird VfL-Marketingleiter Ralf Sieler zitiert.

DFB-Pokal-Karten: Die Ticket-Nachfrage für das DFB-Pokal-Spiel am 13. August (15.30 Uhr) gegen den Hamburger SV ist nach wie vor groß. Heute startet der freie Verkauf. Pro Person können maximal zwei Tickets pro Person erworben werden.

Die Spieltage 5 bis 10 sind terminiert. Gegen die Sportfreunde aus Lotte geht es daheim am Samstag, 26. August, um 14 Uhr los. Beim SV Meppen sind die Lila-Weißen am Mittwoch, 20. September, ab 18.30 Uhr zu Gast. ( Weiterlesen: Die Terminierungen der 3. Liga)

Die Eintrittskarten für weitere Heimspiele sind in den VfL-Fanshops an der Bremer Brücke und in der Theater-Passage erhältlich. Außerdem über die Ticket-Hotline, den Online-Shop und die externen Vorverkaufsstellen. Am Sonntag, 6. August, 14 Uhr, empfängt der VfL den Halleschen FC. Auch die Tickets für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (26. August, 14 Uhr), Rot-Weiß Erfurt (15. September, 19 Uhr) und die Würzburger Kickers (23. September, 14 Uhr) sind ab sofort erhältlich.

VfL-Fanshops: Der Shop an der Bremer Brücke ist montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Shop in der Theater-Passage öffnet wieder die Türen – montags bis freitags jeweils 10 bis 18.30 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.