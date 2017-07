Neue Hilfsaktion VfL-Außenverteidiger Dercho setzt sich für kleinwüchsige Menschen ein

Osnabrück. Der verletzte VfL-Außenverteidiger Alexander Dercho arbeitet derzeit an seinem Comeback. Nebenbei hat er wieder eine neue Hilfsaktion ins Leben gerufen.

Er arbeitet mit Vehemenz an seiner Rückkehr ins Team: VfL-Profi Alexander Dercho wird aktuell immer noch von einem Außenbandriss und zusätzlich auch von einer knöchernen Absplitterung am Sprunggelenk geplagt. „Ich hoffe doch, dass ich in den nächsten Tagen wieder ins Team zurückkehren kann“, hofft der 30-Jährige.

Das Schuften fürs Comeback ist die eine Seite. Der Blick über den fußballerischen Tellerrand ist die andere. Denn diesen Blick riskiert Dercho immer wieder in seiner freien Zeit – und befasst sich gerne auch mal mit ungewöhnlichen Themen, die er manchmal mit einer Hilfsaktion verbindet. Zuletzt verteilte er durch Spenden finanzierte Spielsachen als Weihnachtsgeschenke an Kinder im Kinderhospiz und im Christlichen Kinderhospital Osnabrück.

Goldmedaille für Kappel

Jetzt lernte der Fußballer durch Zufall ein einjähriges Kind und dessen Familie kennen. Die Kleine leidet unter Kleinwüchsigkeit. „Ich habe mich vorher nie mit diesem Thema befasst.“ Und wenn man sich näher mit der Krankheit Achondroplasie (Kleinwüchsigkeit) befasse, werde einem erst richtig bewusst, dass diese Menschen nicht nur mit gesundheitlichen, sondern im Laufe des Lebens auch oft mit Problemen bei vielen Dingen des Alltags zu kämpfen hätten. Aber auch große Erfolge feiern könnten – wie der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel aus Sindelfingen, der im vergangenen Jahr bei den Paralympischen Sommerspielen in Rio die Goldmedaille holte.

„Ich möchte deshalb auf die Krankheit aufmerksam machen und mit möglichst vielen Unterstützern wieder etwas Großes bewegen“, sagt Dercho. Gesagt, getan. Der Linksverteidiger verfasste für seine Facebook-Seite einen entsprechenden Spendenaufruf. Mit dem gesammelten Geld solle sozial schwächeren Familien mit erkrankten Kindern zum Beispiel ermöglicht werden, an Veranstaltungen teilzunehmen, die der „Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien“ anbiete. „Hier können die Betroffenen Hilfen von Fachärzten und Psychologen in Anspruch nehmen. Dabei kommt auch der Spaß für die Kinder nicht zu kurz.“

Also: Ein Thema, bei dem es sich immer lohnt, näher hinzuschauen – und zu spenden. Dercho verlost übrigens unter allen Spendern ein handsigniertes Trikot und zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel an der Bremer Brücke.

Die Spendendaten – Bankkonto: Alexander Dercho, IBAN: DE47 3002 0900 5380 3541 01, BIC: cmcideddxxx, Verwendungszweck: Spende.