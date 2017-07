Bei Sieg gegen BSV Rehden VfL Osnabrück: Pokal-Viertelfinale wäre in Göttingen

Osnabrück. Der potenzielle Viertelfinal-Gegner des VfL Osnabrück im Niedersachsenpokal steht fest: Falls die Lila-Weißen in zehn Tagen beim Regionalligisten BSV Rehden im Achtelfinale gewinnen, müssten sie im Viertelfinale beim Oberligisten SVG Göttingen 07 ran.

Das steht seit gestern Abend fest, weil sich Göttingen im Oberliga-Duell beim FC Eintracht Northeim mit 8:7 nach Elfmeterschießen durchsetzte. Northeim, das vor einigen Wochen noch in der Aufstiegs-Relegatin zur Regionalliga an Eutin 08 und Altona 93 gescheitert war, hatte zwar nach 35 Minuten bereits 2:0 geführt. Die Tore von Melvin Zimmermann und Silvan Steinhoff egalisierte aber Lucas Duymelinck, der zuerst nach 60 Minuten und dann kurz vor Schluss der regulären Spielzeit traf. Im anschließenden Elfmeterschießen trafen zunächst alle fünf Schützen beider Vereine, ehe Josu de las Heras für Göttingen verwandelte und ein Northeimer scheiterte.

Göttingen hatte in der ersten Runde Eintracht Celle mit 4:0 besiegt ( hier der Niedersachsenpokal in der Übersicht). Das Viertelfinale ist bis dato für den 16. August (Mittwochabend) um 18.15 Uhr angesetzt. Zu 100 Prozent fixiert ist dieser Termin noch nicht – VfL-Fans müssten sich aber unabhängig davon für dieses Spiel auf einen relativ frühen Anstoß einstellen, da den Göttingern in den für die Austragung infrage kommenden Spielstätten kein Flutlicht zur Verfügung steht. Zuerst aber müssen sich die Lila-Weißen bekanntlich in Rehden durchsetzen. Der BSV verlor am Samstag sein Auftaktspiel in der Regionalliga Nord gegen den Lüneburger SK Hansa mit 1:4 (0:2). Neuzugang Francy Sembolo stand gleich in der BSV-Startelf, zu der auch Robin Janowsky als weiterer Ex-Osnabrücker und Kai Bastian Evers (Ex-Lotte, Ex-Rödinghausen) gehörten. Addy Menga, der im Sommer vom VfL zum BSV gewechselt war, fehlte wegen seiner Vier-Spiele-Sperre, darf aber gegen den VfL im Niedersachsenpokal auflaufen. Den Ehrentreffer für den BSV erzielte Corvin Behrens (76.).