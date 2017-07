Bickel bester, auffälligster Akteur VfL Osnabrück: Einzelkritik nach 0:4: Nicht alles war schlecht

al/bekr Osnabrück. Das Ergebnis sprach eine klare Sprache: Mit 0:4 verlor der VfL Osnabrück am Freitagabend seine Heimpremiere der Saison 2017/18 in der 3.Fußball-Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden. War dabei alles schlecht? Hier folgt die Einzelkritik der eingesetzten VfL-Akteure.

Marius Gersbeck: Vier Gegentore – aber dem Torhüter eine Schuld an diesen zu geben ist so gut wie unmöglich. Die ersten beiden Treffer fielen aus Nahdistanz, der Sonntagsschuss zum 0:3 war abgefälscht. Beim vierten Tor sah Gersbeck vielleicht ein wenig unglücklich aus, als er aus seinem Tor lief und den Zweikampf gegen einen Wehener Stürmer verlor. Ansonsten hielt er, was zu halten war und spielte ohne Fehl und Tadel mit. Note: 3

Nazim Sangaré: Licht und Schatten beim Rechtsverteidiger, der einige dynamische Vorstöße startete, sich aber auch ab und zu festlief und sich einige Fehlpässe leistete. Note: 3,5

Marcel Appiah: Solide Leistung im ersten Durchgang, zwei schlampige Fehlpässe im zweiten Durchgang, die jeweils hart bestraft hätten werden können. In seiner Zweikampfführung aber meist souverän. Note: 3,5

Konstantin Engel: Vor allem zu Beginn mit vielen langen Bällen ohne Ziel, steigerte sich in diesem Punkt aber im Laufe des Spiels. Mit Zweikampfhärte, aber ohne die ganz große Ausstrahlung auf seine Nebenleute. Als Innenverteidiger solide, nach der Pause als Linksverteidiger ebenso, bis ihn die Verletzung aus dem Spiel nahm. Note: 3,5

Furkan Zorba: Hätte beim 0:1 vielleicht seine linke Seite gegen den freien Vorlagengeber Funk weiter verteidigen sollen, anstatt zu drei weiteren VfL-Defensivspielern ins Zentrum einzurücken. Ihm aber die Alleinschuld am Gegentor zu geben, wäre zu einfach. Etwas anders sieht es beim 0:2 aus, als er zuerst völlig unbedrängt dem Gegner den Eckball schenkte und dann wie zwei weitere Osnabrücker im Kopfballduell gegen Rudolph kein Land sah. Direkt danach häufte sich seine Fehlpass- und Stockfehler-Quote, daher zur Pause ausgewechselt. Note: 4,5

Christian Groß: Unglückliche Figur des Kapitäns beim 0:1, als er erst unbedrängt mit einem Fehlpass den Wehener Angriff einleitete und dann zu den Spielern gehörte, die Torschütze Schäffler in ihrem Rücken weglaufen ließen. Im defensiven Mittelfeld schwankend zwischen präsent und fahrig, nach der Pause in der Innenverteidigung besser - sowohl defensiv, als auch bei seinen Vorstößen. Note: 3.5

Ahmet Arslan: Je länger das Spiel dauerte, desto besser sah es aus, wie Arslan die Bälle auf der Sechs von rechts nach links und von links nach rechts verteidigte – und im fünften Sechstel der Partie sogar einige sehenswerte Dribblings startete. Was fehlte: der vertikale Pass wie etwa damals zum Ausgleich in Regensburg, der auch den entscheidenden Raumgewinn nach vorne brachte und einen Teamkollegen in gefährlicher Position richtig freispielte. Das lag natürlich nicht nur an Arslan, sondern auch an den Angeboten, die er hatte. Note: 3,5

Tim Danneberg: Immer dann gut, wenn er sich anspielen ließ, den Ball mitnahm und direkt weiterspielte. Das fand aber in der ersten Halbzeit viel zu selten statt und wenn, dann immer vor dem Strafraum. Danneberg zog nie den Turbo, kam nicht dort zur Geltung, wo es auch mal weh tun kann wie beim 2:0 in Karlsruhe. Nach der Pause auf der Sechs mit ebenso recht geringem Aktionsradius, dazu zwei schlimme Ballverluste. Vergab die beste VfL-Chance zum Anschlusstreffer, als ihm der Ball über den Fuß rutschte. Note: 4,5

Jules Reimerink: Dreimal hatte er in der ersten Halbzeit die Chance zum Abschluss in aussichtsreicher Position. Dass er keinen Ball aufs Tor brachte, sondern jedesmal abgegrätscht wurde, war bezeichnend für den zu unentschlossenen Auftritt des Außenbahnspielers. Das war meilenweit entfernt von der Leistung beim KSC, wo er auch als Fighter geglänzt hatte. Nach der Pause auch zu oft mit hängendem Kopf. Aber mit einem guten Antritt, als er die Gelbe Karte bei Funk zog, sich dabei aber auch überflüssigerweise selbst eine einhandelte. Note: 4

Christian Bickel: In Ballbesitz aus dem Spiel heraus der auffälligste Osnabrücker, weil er sich mit eigenen Mitteln aus Drucksituationen befreien konnte. Gute Dribblings, gute Pässe. Aber: Schwache Standards, vor allem bei Eckbällen. Gegen Ende des Spiels bei einer sehr unglücklichen Aktion schwerer verletzt – bitter. Note: 3

Kwasi Okyere Wriedt: Keine geniale Aktion wie jene bei der Tortvorlage beim KSC zum 0:2. Aber Wriedt hatte es auch schwer gegen die Abwehrkanten der Wehener, vor allem als einzige Spitze vor der Pause. Nach dem Wechsel von Savran besser unterstützt – bisschen Pech beim Abschluss nach Mockenhaupts Ballverlust und als Kolke seinen Freistoß noch aus dem Eck fischte. Ansonsten waren vor allem seine Standards aber auch ausbaufähig. Note: 3

Halil Savran: Der Kapitän und Aggressive Leader kam nach der Pause für Zorba – und setzte durchaus Akzente als für den Gegner unbequemer Wühler. Dass er noch nicht bei 100 Prozent ist, hat man gesehen, als er die starke Hereingabe von Tigges am ersten Pfosten nicht mehr richtig kontrolliert aufs Tor drücken konnte – auch das war eine gute Chance auf den Anschlusstreffer. Bei seinem von Kolke gut parierten Kopfball aus der Rücklage heraus war nicht mehr drin. Note: 3,5

Steffen Tigges: Kam nach dem Ausscheiden von Engel als Linksverteidiger. Erst etwas unsicher – man merkte ihm an, dass er zuvor beim KSC den Elfmeter zum 2:2 verursacht hatte. Arbeitete sich aber ins Spiel, einige gute Vorstöße und Hereingaben wie jene auf Savran. Ganz am Ende keine ganz glückliche Figur beim Klärungsversuch vor dem 0:4 – aber wenn irgendetwas in diesem Spiel nicht mehr entscheidend war, dann jene Aktion. Note: 4

Robert Kristo: Kam in der Schlussphase. Einige gelungene Luftzweikämpfe, eine starke Hereingabe, leider aber ohne Fortune. Nicht zu bewerten

