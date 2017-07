Vorne und hinten ohne letzte Konsequenz VfL Osnabrück: Engel und Bickel verletzt

Osnabrück. Die gewohnte bedingungslose Unterstützung von den Rängen verweigert, eine Vier-Tore-Klatsche kassiert, dazu mit Konstantin Engel und Christian Bickel noch zwei wichtige Spieler verletzt verloren – größer hätte die Tristesse beim VfL am Freitagabend im Kabinengang der Bremer Brücke nicht sein können.

Wobei Joe Enochs zumindest im Fall Engel vorsichtig Entwarnung geben konnte. „Es scheint nicht so schlimm zu sein“, machte der VfL-Trainer Hoffnung, dass der Verteidiger in absehbarer Zeit wieder an Bord sein kann. Anders sieht es wohl bei Bickel aus. „Sein Knie ist dick: Wir versuchen, möglichst schnell über eine MRT-Untersuchung Klarheit zu kriegen.“ Der Ausfall des offensiv über weite Strecken auffälligsten Osnabrückers wäre in der Tat bitter.

„Das ist jetzt natürlich ein Schlag ins Gesicht“, sagte Neuzugang Tim Danneberg, der sich seine Heimpremiere an der Brücke anders ausgemalt hatte. „Dabei hatte ich auf dem Platz eigentlich das Gefühl, dass wir über weite Strecken spielerisch besser waren.“ Der hoch aufgeschossene 31-Jährige hatte in der ersten Halbzeit als hängende Spitze agiert, bevor er nach der Pause und dem Systemwechsel ins 4-4-2 auf die defensivere Sechserposition rückte. „Das war überhaupt kein Problem für mich – ich kenne diese Position ja von meinen vorherigen Stationen.“

Danneberg rutscht Ball vom Fuß

Danneberg haderte vor allem mit zwei Szenen: Seiner vergebenen Großchance, als er den Ball im Sprung aus zehn Metern am rechten Pfosten des Wehener Tores vorbeisetzte. „Ich habe gesehen, dass das Eck offen ist und wollte den Ball abrutschen lassen. Er ist mir nur zu sehr vom Fuß gerutscht“, so Danneberg, der unumwunden zugab, beim 0:2 für den Torschützen Ruprecht zuständig gewesen zu sein: „Ich werde aber weggeblockt und komme nicht mehr hin zu seinem Kopfball.“

Dannebergs Ballsicherheit kann dem VfL helfen – vom nach dem Wechsel in der Innenverteidigung gebundenen Christian Groß ist man allerdings einen größeren Aktionsradius gewohnt. „Worüber sollen wir jetzt reden? Das war einfach schlecht heute“, sagte der Mann, der die Kapitänsbinde in der Pause an Halil Savran übergeben hat. „Wir hatten mehr Spielanteile, sind über außen durchgekommen. Aber wir müssen im Abschluss konsequenter werden“, analysierte der 28-Jährige völlig korrekt.

Nicht viel Zeit für die Analyse

„Wir haben nicht viel Zeit, die Dinge zu analysieren“, weiß Danneberg mit Blick auf anstehende Englischen Wochen und der Partie am Mittwoch bei Fortuna Köln. „Bei uns hat jeder den Anspruch, es besser zu machen, was die Defensivarbeit und die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor betrifft. Wir bleiben selbstbewusst und arbeiten weiter akribisch an den Dingen im Training.“