Stimmungs-Boykott in der Ostkurve VfL patzt zur Heimpremiere – 0:4-Klatsche gegen Wehen Wiesbaden

Osnabrück. Heimpremiere in der 3. Fußball-Liga verpatzt: Nach dem ansprechenden Auftritt vor einer Woche in Karlsruhe legte der VfL Osnabrück mit einer enttäuschenden Vorstellung nach: Die Lila-Weißen unterlagen dem SV Wehen Wiesbaden mit 0:4.

Kapitän Halil Savran zurück, Konstantin Engel zurück – VfL-Trainer Joe Enochs musste ein wenig umbauen. Der Kader, der in der Vorwoche beim Karlsruher SC einen Punkt entführt hatte, sah zur Heimpremiere etwas anders aus: Engel nahm wieder seinen Platz in der Innenverteidigung ein, Christian Groß rückte auf die Sechserposition. Für Groß musste Kamer Krasniqi auf die Bank – wie Savran auch. Doch zum Kapitän später mehr. (Weiterlesen: Stimmen zum Spiel)

Der VfL musste zunächst nicht nur gegen einen Gegner aus Hessen ankämpfen, sondern auch mit einer schweigenden Ostkurve leben. Der Deutsche Fußball-Bund hatte bekanntlich nach den Osnabrücker Pyro-Aktionen im März in Regensburg und den Becherwürfen im April in Lotte den VfL unter anderem zu einer Teilsperre der Ostkurve und einem damit verbundenen Banner- und Transparente-Verbot verdonnert. Die Kapazität der Kurve wurde von 4700 auf 2500 reduziert. Die lila-weißen Anhänger nahmen dieses Urteil auf ihre Art zur Kenntnis und verweigerten den Support.

Zwei Reimerink-Torschüsse

Und sportlich? Kassierte der VfL nach fünf Minuten sofort die erste kalte Dusche: Wehens Patrick Funk setzte sich auf der rechten Seite durch und konnte relativ ungestört den Ball zu Manuel Schäffler passen. Der Mittelstürmer der Gäste fackelte nicht lange und schob zum 0:1 ein. Die Wehener überraschten den VfL ähnlich wie die Lila-Weißen in der vergangenen Woche den KSC. Als sich das Enochs-Team halbwegs geschüttelt und sich auch die ersten Möglichkeiten erarbeitet hatte, folgte der zweite Genickschlag: Alf Mintzel zirkelte eine Ecke auf Steven Ruprecht. Der lange Abwehrspieler nickte ein – 0:2 nach 21. Minuten. Die zweite Chance für die Gäste, das zweite Tor für das Team von Trainer Rüdiger Rehm.

Ein Gastgeber unter Schock. Es war nicht so, dass die Osnabrücker in den ersten 45 Minuten überhaupt keine Aktionen nach vorne kreieren konnten. Bis zum Strafraum der Wehener sahen die Spielzüge durchaus gefällig aus – aber dann? Kaum zwingende Torgelegenheiten. Zwei ungefährliche Torschüsse von Jules Reimerink (29./35.) – das war‘s. Der Lärmpegel im Stadion stieg erst wieder, als der VfL mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Halbzeit geschickt wurde.

Fehler und Ungenauigkeiten

Es musste etwas passieren. Enochs stellte um. Nach sechs Monaten Zwangspause feierte VfL-Kapitän Savran zur zweiten Halbzeit sein Comeback. Zorba musste raus, Groß rückte in die Innenverteidigung, Engel auf die linke Außenverteidiger-Position, Danneberg neben Ahmet Arslan auf die Sechs. Die Platzherren nahmen das Heft des Handelns in die Hand. Nun ja, und auch das Osnabrücker Publikum und zeitweise die Anhänger in der Ostkurve erkannten, dass ihre Mannschaft für eine Aufholjagd Unterstützung benötigte. Doch in die lila-weißen Offensivaktionen mischten sich immer wieder Fehler und Ungenauigkeiten im Passspiel.

Die Wehener lauerten auf Konter und der Anschlusstreffer ließ auf sich warten. Dazu zog sich Schiedsrichter Christian Dietz den Unmut des VfL-Publikums zu, als er zunächst eine rüde Attacke von Wehens Niklas Dams gegen Engel ungeahndet ließ – und kurze Zeit später bei einer Aktion von Arslan die Gelbe Karte zückte. Engel musste übrigens verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Youngster Steffen Tigges. Mit ihm blieben noch gut 20 Minuten Zeit, das Spiel umzubiegen. Doch der VfL blieb ohne Glück – und letztlich fehlte die Qualität, die Wehener dauerhaft unter Druck zu setzen. Gut, Danneberg hatte den Anschlusstreffer auf dem Puschen – sein Schuss segelte am Tor vorbei (77.). Kwasi Okyere Wriedt scheiterte zwei Minuten später mit einem Freistoß an Markus Kolke. Alles zu wenig, um an diesem Freitagabend vielleicht noch einen Punkt zu retten. Es kam noch schlimmer: In den Schlussminuten brachen beim VfL alle Dämme, Funk und Stephan Andrist legten mit zwei Treffern nach. 0:4 nach 90 Minuten. Die letzten beiden Gegentreffer fielen allerdings in der Phase, als der VfL in Unterzahl auf dem Platz stand, weil Christian Bickel nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Kollegen Arslan nicht mehr weiterspielen konnte.