Der Tag beim VfL Osnabrück Brückentag – Heute Abend bittet der VfL zur Heimpremiere

Osnabrück. Heute ist Brückentag: Am Abend (Anstoß 19 Uhr) empfängt der VfL zur Heimpremiere den SV Wehen Wiesbaden.

Training: Coach Joe Enochs bittet heute um 10 Uhr zum Training. Am Abend steht die Heimpremiere gegen den SV Wehen Wiesbaden auf dem Programm. Anstoß ist um 19 Uhr. Hier lesen Sie alle weiteren Details zum Spiel.

Rund ums Stadion: Die Bremer Brücke öffnet heute Abend um 17.30 Uhr – nach Angaben des VfL gilt das für die Tageskassen und die Stadiontore. Ab 17 Uhr wird die Oststraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Als Parkfläche steht das gebührenpflichtige Gelände an der Halle Gartlage zur Verfügung. Wer lieber öffentliche Verkehrsmittel nutzt, kann mit einer Dauer- oder Tageskarte als Kombi-Ticket ab drei Stunden vor bis drei Stunden nach dem Spiel kostenlos die Busse der Stadtwerke Osnabrück in der Tarifzone 100 nutzen.

Spendenaufruf: Alexander Dercho startet erneut eine Sammelaktion für eine gute Sache. „Ich möchte diesmal auf die Krankheit Achondroplasie (Kleinwüchsigkeit) aufmerksam machen und mit eurer Unterstützung wieder etwas Großes bewegen“, schrieb der VfL-Linksverteidiger auf Facebook. Mit dem gesammelten Geld soll sozial schwächeren Familien mit erkrankten Kindern ermöglicht werden, an Veranstaltungen des „Bundesverbandes Kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien“ teilzunehmen. Dort helfen Fachärzte und Psychologen den Betroffenen – für die Kinder soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Weitere Informationen gibt es bei facebook.com/Alexander-Dercho-623968510975674/. Der Linksverteidiger verlost zudem unter allen Spendern ein handsigniertes Trikot und zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel an der Bremer Brücke.

DFB-Pokal-Karten: Die Ticket-Nachfrage für das DFB-Pokal-Spiel am 13. August (15.30 Uhr) gegen den Hamburger SV ist groß. Bis dato wurden weit mehr als 5000 Tickets abgesetzt. Wer mit einem Mitgliedsausweis oder einer Dauerkarte einer anderen Person Karten erwerben will, braucht zwingend eine schriftliche Vollmacht. Im freien Verkauf (ab dem 31. Juli) können maximal zwei Tickets pro Person erworben werden.

Die Spieltage 5 bis 10 sind terminiert. Gegen die Sportfreunde aus Lotte geht es daheim am Samstag, 26. August, um 14 Uhr los. Beim SV Meppen sind die Lila-Weißen am Mittwoch, 20. September, ab 18.30 Uhr zu Gast. ( Weiterlesen: Die Terminierungen der 3. Liga)

Die Eintrittskarten für weitere Heimspiele sind in den VfL-Fanshops an der Bremer Brücke und in der Theater-Passage erhältlich. Außerdem über die Ticket-Hotline, den Online-Shop und die externen Vorverkaufsstellen. Am Freitag, 28. Juli, spielen die Lila-Weißen gegen den SV Wehen Wiesbaden um 19 Uhr. Den Halleschen FC empfängt der VfL am Sonntag, 6. August, 14 Uhr. Auch die Tickets für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (26. August, 14 Uhr), Rot-Weiß Erfurt (15. September, 19 Uhr) und die Würzburger Kickers (23. September, 14 Uhr) sind ab sofort erhältlich.

VfL-Fanshops: Der Shop an der Bremer Brücke ist montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Shop in der Theater-Passage öffnet wieder die Türen – montags bis freitags jeweils 10 bis 18.30 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.